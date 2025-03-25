إزالة 59 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية في سوهاج

أعلن اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، عن إزالة 59 حالة تعدي على الأراضي الزراعية على مساحة 4 أفدنة بقرية البلابيش بمركز دار السلام، وذلك بالتعاون بين الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام ومديرية أمن سوهاج.

محافظ سوهاج إزالة 59 حالة تعدي على مساحة 4 أفدنة أراضي زراعية بقرية البلابيش

وأوضح المحافظ أن هذه الحملات جاءت في إطار الموجة 25 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وخطة المحافظة لتنفيذ قرارات الإزالة الفورية للتعديات والحفاظ على الرقعة الزراعية.

وشدد "سراج" على أن المحافظة ستتعامل بكل حسم مع أية تعديات على الأراضى أملاك الدولة والأراضي الزراعية وإزالتها فورا، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتعدين، مؤكدا على مواصلة الجهود في إزالة جميع أشكال التعديات، واتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محاضر جنائية بحق المخالفين.

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