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رياضة

بوروندي يضرب سيشيل بخماسية نظيفة في تصفيات أفريقيا لكأس العالم

بوروندي
بوروندي

فاز فريق بوروندي على نظيره سيشيل بنتيجة عريضة 5-0، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن مواجهات الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في أمريكا وكندا والمكسيك.

ويلعب منتخبا بوروندي وسيشيل في المجموعة السادسة بتصفيات أفريقيا كأس العالم والتي تضم:" سيشل، بوروندي، جامبيا، كينيا، الجابون، كوت ديفوار.

 

ترتيب بوروندي وسيشيل

بهذه النتيجة يرتفع رصيد بوروندي للنقطة رقم 10 في المركز الثالث، بينما يأتي سيشيل في المركز الأخير بدون نقاط.

 

مجموعات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026

المجموعة الأولى: جيبوتي، إثيوبيا، سيراليون، غينيا بيساو، بوركينا فاسو، مصر.

المجموعة الثانية: جنوب السودان، السودان، توجو، موريتانيا، الكونغو الديمقراطية، السنغال.

المجموعة الثالثة: ليسوتو، رواندا، زيمبابوي، بنين، جنوب أفريقيا، نيجيريا.

المجموعة الرابعة: موريشيوس، إيسواتيني، ليبيا، أنجولا، الرأس الأخضر، الكاميرون.

المجموعة الخامسة: إريتريا، النيجر، تنزانيا، الكونغو، زامبيا، المغرب.

المجموعة السادسة: سيشل، بوروندي، جامبيا، كينيا، الجابون، كوت ديفوار.

المجموعة السابعة: الصومال، بوتسوانا، موزمبيق، أوغندا، غينيا، الجزائر.

المجموعة الثامنة: ساوتومي، ليبيريا، مالاوي، ناميبيا، غينيا الاستوائية، تونس.

المجموعة التاسعة: تشاد، جزر القمر، أفريقيا الوسطى، مدغشقر، غانا، مالي.

نظام تصفيات أفريقيا للتأهل لكأس العالم 

ويقام المونديال المقبل 2026 بمشاركة 48 منتخبا للمرة الأولى في تاريخ البطولة، التي انطلقت نسختها الأولى عام 1930 في أوروجواي، بدلا من 32 منتخبا، مثلما كان الحال في النسخة الأخيرة التي أقيمت في قطر العام الماضي.

وتمتلك أفريقيا 9 مقاعد ونصف المقعد لأول مرة في مونديال 2026، بدلا من المقاعد الخمسة التي كانت تخصص لها خلال النسخ الـ7 الأخيرة لكأس العالم، وهو ما يحفز منتخبات القارة بشكل أكثر للمشاركة في العرس العالمي الكبير الذي يقام كل 4 أعوام.

وتجرى المباريات بنظام دوري من دورين، وهو ما يعني خوض كل منتخب 10 لقاءات في مرحلة المجموعات، على أن تصعد المنتخبات المتصدرة، أصحاب الرصيد الأعلى من النقاط في كل مجموعة من المجموعات التسع، إلى المونديال مباشرة.

في المقابل، تلعب أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثاني في المجموعات التسع، مباريات ملحق فيما بينها، حيث يتواجه كل منتخبين في الدور قبل النهائي بنظام خروج المغلوب، ويصعد الفائز منهما للنهائي.

ويتأهل المنتخب الفائز في نهائي ملحق كاف لمباراة الملحق العالمي التي تقام تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

 

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