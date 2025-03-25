استقرار الحالة الصحية لـ 12 مصابا سودانيا بانقلاب ميكروباص في أسيوط

أكدت إدارة مستشفى سوهاج الجامعي علي استقرار الحالة الصحية لجميع مصابي حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي بطريق الهضبة في أسيوط، حيث إن جميع المصابين حالتهم مستقرة ومطمئنة وسيتم خروجهم من المستشفى خلال الساعات القليلة القادمة.

وأوضح الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة أن المستشفى الجامعيّ استقبل صباح اليوم ١٢ مصابا من الأشقاء السودانيين، حيث تم توفير أعلى درجات الرعاية الصحية اللازمة وتسخير كل الإمكانات لعلاجهم، مقدما شكره الأطقم الطبية وأعضاء هيئة التدريس وإدارة المستشفي والذين قاموا بالتدخل الفوري والسريع بمجرد وصول الحالات للمستشفى، وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم، وإجراء كافة الفحوصات.

وأضاف الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب إن حالات الاصابة الناتجة عن الحادث، تنوعت بين كدمات وسحجات واشتباه كسور، وإصابات متوسطة، وتم اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمه لهم.

يذكر أن المصابين هم على أحمد عثمان، 65 عاما، سوداني الجنسية، بجروح وكدمات واشتباه نزيف بالبطن، وعوني على أحمد، 50 عاما، مصابا باشتباه كسر باليد اليمنى وكدمات، ومحمد رفعت حسين، مصابًا بكدمات متفرقة بالجسم.

كما أصيب عادل أبو القاسم إبراهيم، بكدمات متفرقة بالجسم، ومحمد السيد مصطفى، وآلاء أحمد خالد، وإبراهيم آدم أبو القاسم، 13 سنة، وابتسام رفعت أحمد حسين، ومصطفى سيد أحمد، ومحمد عثمان عبدالقادر، وجميعهم من الخرطوم جمهورية السودان، مصابين بكدمات وجروح متفرقة.

وأعرب مصابى الحادث من “الأشقاء السودانيين” عن شكرهم لرئيس الجامعة، والإجراءات التي تم اتخاذها لسرعة التعامل مع الحادث، معربين ايضًا عن امتنانهم لهذه المعاملة الطبية التي وصفوها على حد تعبيرهم “إحنا وسط أهلنا”، مشيدين بجهود الأطباء الذين تعاملوا مع الحادث بكل إخلاص وتفان.

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