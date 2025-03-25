دعم مقدشيو وتعزيز التعاون المشترك، تفاصيل مباحثات السيسي ونظيره الصومالي

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، إتصالًا هاتفيًا بالرئيس الصومالي د. حسن شيخ محمود.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس حرص على الاطمئنان على صحة الرئيس الصومالي، وذلك في أعقاب المحاولة الآثمة مؤخرًا لاستهداف موكبه خارج القصر الرئاسي بمقديشيو، مؤكدًا تضامن مصر الكامل قيادة وشعبًا مع الرئيس الصومالي والشعب الصومالي الشقيق.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس أكد على التزام مصر بدعم مساعي الحكومة الصومالية والجيش الوطني الصومالي نحو مكافحة الإرهاب بمفهومه الشامل، والذي يتضمن الأبعاد الفكرية والإجتماعية والتنموية والأمنية، مشددًا على حرص مصر على استمرار الجهود المشتركة لاستكشاف آفاق أوسع للتعاون في مختلف المجالات، في ضوء العلاقات الأخوية الوثيقة والمصالح المشتركة التي تربط بين البلدين.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس الصومالي حرص من جانبه على توجيه الشكر للرئيس، مشيدًا بالدعم المصري لبلاده، ومؤكدًا على التزام بلاده بالعمل المشترك مع مصر في مختلف المجالات بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين نحو الاستقرار والازدهار.

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