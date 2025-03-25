السكة الحديد تعلن تشغيل قطارات مكيفة إضافية بمناسبة عيد الفطر المبارك

قررت هيئة السكة الحديد اعتبارا من يوم الخميس الموافق 27 مارس 2025، تشغيل قطارات مخصوصة مكيفة بمناسبة إجازة عيد الفطر المبارك على خطوط الهيئة مابين القاهرة إسيوط طنطا والقاهرة أسيوط الإسكندرية والقاهرة أسيوط المنصورة كالآتي:

أولا رحلة الذهاب :-

يتم تشغيل مخصوص مكيف فرنساوى للجمهور قطار رقم ۱۹٣٤ من القاهرة إلى نجع حمادي يوم 27 /٣ / 2025 فقط، حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة ١٧,٠٠ يصل محطة نجع حمادي الساعة ٠٠,٣٥ كالجدول المرفق.

- يعود المخصوص المكيف للجمهور يوم 28/3/2025 برقم ملحق مخصوص (۱) من محطة نجع حمادي الساعة ١,١٠ يصل محطة أسيوط الساعة ٣,٣٠ كالجدول المرفق.

- يعود المخصوص المكيف برقم (مخصوص ١ بتروجيت ) من محطة أسيوط الساعة ٤,٠٠ يصل محطة طنطا الساعة ١٠,١٥ كالجدول المرفق.

- يعود المخصوص المكيف للجمهور برقم فوارغ مخصوص (۱) حيث يقوم من محطة طنطا الساعة 11,25 يصل محطة القاهرة الساعة ۱٢,٣٠ كالجدول المرفق.

رحلة العودة:-

يتم تشغيل مخصوص مكيف فرنساوى للجمهور برقم فوارغ عودة مخصوص (۱) يوم 1/4/2025 حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة ٨,٥٠ يصل محطة طنطا الساعة ٩,٥٥ كالجدول المرفق.

- يعود المخصوص المكيف برقم (١ بتروجيت ) يوم 1 أبريل 2025 من محطة طنطا الساعة 15,40 يصل محطة أسيوط الساعة ٢٢,٠٠ كالجدول المرفق

- يعود المخصوص المكيف للجمهور برقم فوارغ مخصوص (۱) يوم 2/4/2025 من محطة أسيوط الساعة ٥,٤٠ يصل محطة القاهرة الساعة ١٠,٥ كالجدول المرفق.

ثانيًا رحلة الذهاب:-

يتم تشغيل مخصوص مكيف أسبانى للجمهور برقم (۱۹٤۲) من القاهرة إلي أسيوط يوم ٢٠٢٥/٣/٢٧ فقط حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة ٢٢,٥٠ يصل محطة أسيوط الساعة ٣,٣٥ كالجدول المرفق.

- يعود المخصوص المكيف برقم ( مخصوص ٢ بتروجيت ) من أسيوط إلى الإسكندرية يوم 28/3/2025 فقط حيث يقوم من محطة اسيوط الساعة ٥,٤٠ يصل محطة الإسكندرية الساعة ١٣,٢٠ كالجدول المرفق.

- يعود المخصوص المكيف للجمهور برقم فوارغ مخصوص (۲) من الإسكندرية إلى القاهرة يوم 28/3/2025 فقط حيث يقوم من الإسكندرية الساعة ١٤,١٥ يصل القاهرة الساعة ۱۷,۲۰ كالجدول المرفق.

رحلة العودة:-

يتم تشغيل مخصوص مكيف أسبانى للجمهور برقم فوارغ عودة مخصوص (۲) من القاهرة إلي الإسكندرية يوم 1/4/2025 فقط حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة ١٠,١٥ يصل محطة الإسكندرية الساعة ١٢,٤٠ كالجدول المرفق.

- يعود المخصوص المكيف للجمهور برقم (عودة مخصوص 2 بتروجيت) من الاسكندرية الى أسيوط يوم 1/4/2025 فقط حيث يقوم من محطة الاسكندرية الساعة 14,50 يصل محطة أسيوط الساعة 23,10 كالجدول المرفق.

- يعود المخصوص المكيف للجمهور برقم فوارغ مخصوص (۲) من أسيوط إلى القاهرة يوم 2/4/2025 فقط حيث يقوم من أسيوط الساعة ٤,١٠ يصل القاهرة الساعة ٨,٣٥ كالجدول المرفق.

ثالثًا رحلة الذهاب:-

يتم تشغيل مخصوص مكيف أسبانى مطور للجمهور برقم ملحق مخصوص (۳) من أسوان إلى أسيوط يوم 27/3/2024 فقط حيث يقوم من محطة أسوان الساعة ١٩,٤٠ يصل محطة أسيوط الساعة ٢,٤٠ كالجدول المرفق.

- يعود المخصوص المكيف برقم ( مخصوص ٣ بتروجيت ) من أسيوط إلى المنصورة يوم 28/3/2025 فقط حيث يقوم من محطة أسيوط الساعة ٤,١٥ يصل محطة المنصورة الساعة ١١,٥٠ كالجدول المرفق.

- يعود المخصوص المكيف للجمهور برقم فوارغ مخصوص (۳) من المنصورة إلى القاهرة يوم 28/3/2025 فقط حيث يقوم من محطة المنصورة الساعة ١٥,٠٠ يصل محطة القاهرة الساعة.. ۱۸ كالجدول المرفق.

رحلة العودة:

يتم تشغيل مخصوص مكيف أسبانى مطور للجمهور برقم فوارغ عودة مخصوص (۳) من القاهرة إلي المنصورة يوم 1/4/2025 فقط حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة ٨,٤٥ يصل محطة المنصورة الساعة ١,٤٠ كالجدول المرفق.

- يعود المخصوص المكيف برقم (عودة مخصوص ٣ بتروجيت) من المنصورة إلي أسيوط يوم 1/4/2025 فقط حيث يقوم من محطة المنصورة الساعة ١٣٤٥ يصل محطة أسيوط الساعة ٢١,٤٠ كالجدول المرفق.



- يعود المخصوص المكيف للجمهور برقم (فوارغ مخصوص ٣) من أسيوط إلى القاهرة يوم 2/4/2025 فقط حيث يقوم من محطة أسيوط الساعة ٦,٠٠ يصل محطة القاهرة الساعة ١٠,٣٥ كالجدول المرفق.

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