مدبولي يترأس اجتماع مجلس الوزراء غدًا ويعقد المؤتمر الصحفي الأسبوعي

يترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، غدًا الأربعاء، اجتماع مجلس الوزراء بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لمناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بالشأن الاقتصادي والاجتماعي والخدمي.

ومن المنتظر أن يعقب الاجتماع المؤتمر الصحفي الأسبوعي، الذي يستعرض خلاله رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة أبرز القرارات والتوجيهات الصادرة عن الاجتماع، بالإضافة إلى الرد على استفسارات وسائل الإعلام بشأن المستجدات على الساحة المحلية.

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