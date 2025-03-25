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فرحة اللمة مع العائلات والجيران، الشراقوة ينظمون موائد إفطار جماعية (صور)

الشراقوة ينظمون موائد
الشراقوة ينظمون موائد إفطارجماعية،فيتو

شهررمضان الكريم تجمع العشرات من أبناء محافظة الشرقية حول موائد إفطار جماعية بالمناطق الشعبية والأماكن العامة، وسط فرحة كبيرة بالشهر المبارك، وباللمة مع العائلة والجيران والصحبة.

الداخلية تواصل توزيع وجبات إفطار على الصائمين ضمن مبادرة "معك في رمضان"

موائد إفطار في منطقة الحي 28

وشهدت العديد من الأحياء الشعبة والسكنية أو الأماكن العامة التفاف الجيران والأصحاب والمارة حول موائد إفطار، وسط حالة من الفرح والسعادة سيطرت على الجميع.

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فرحة اللمة مع العائلات والجيران،الشراقوة ينظمون موائد إفطار جماعية،فيتو

حيث تجمع العشرات من أهالي الحي 28 على مائدة إفطار كبيرة، ضمت أكثر من 1000 صائم.

حفل إفطار جماعي للأهالي من مختلف الأعمار، تحت عنوان "مائدة الفرحة والبهجة"

كما نظم أهالي قريتى الأحراز وكفر شلشلمون التابعتين لمركزي أبو كبيرومنيا القمح بمحافظة الشرقية، حفل إفطار جماعي للأهالي من مختلف الأعمار، تحت عنوان "مائدة الفرحة والبهجة"، احتفالًا بشهر رمضان الكريم.

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فرحة اللمة مع العائلات والجيران،الشراقوة ينظمون موائد إفطار جماعية،فيتو1

وتجمع العشرات من أهالي القريتين على مائدة طعام، قدموا فيها أشهى الأطباق لوجبة الإفطار، لتقاسم الأجر والثواب وسط أجواء رمضانية فريدة، ومشاهد سادتها البهجة.

كما نظمت بعض القوى السياسية والجمعيات الاهلية والنقابات المهنية والمديريات الخدمية موائد إفطار جماعية حضرها المئات من الاهالي.

موائد الرحمن بالشرقية ملاذ الفقراء في رمضان 

تشهد شوارع وميادين محافظة الشرقية، انتشارا كبيرا لـ “موائد الرحمن” لإفطارالصائمين، حيث يتكفل الأهالي وعدد من المقتدرين بموائد الرحمن التي تستمر طوال شهر رمضان الكريم.

موائد الرحمن من مظاهر التكافل الاجتماعي

وتُعد "موائد الرحمن" من مظاهر التكافل الاجتماعي التي يتميز بها الشهر الكريم عن باقي شهور السنة وتعتبر ملاذا للفقراء والمحتاجين والغلابة في تدبير وجبتهم اليومية في الشهر الكريم، تزامنا مع الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها مصر والعالم أجمع.

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فرحة اللمة مع العائلات والجيران،الشراقوة ينظمون موائد إفطار جماعية،فيتو2

وقال أحد المنظمين لموائد الرحمن بمحافظة الشرقية: إن الاحتفال بشهر رمضان له مذاق خاص عند المصريين من خلال التجمع والتوحد بين الجميع على مائدة الإفطار.

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فرحة اللمة مع العائلات والجيران،الشراقوة ينظمون موائد إفطار جماعية،فيتو4

وأضاف آخر، أن هذه الموائد لا تخص أحد بعينه بل مكفولة لجميع الصائمين في هذا الشهر الكريم مشيرا إلى أنه لا بد من تعميم هذه الموائد من أجل توفير ما يحتاجه الغلابة والمحتاجين في هذا الشهر العظيم.

فرحة اللمة مع العائلات والجيران،الشراقوة ينظمون موائد إفطار جماعية،فيتو5
فرحة اللمة مع العائلات والجيران،الشراقوة ينظمون موائد إفطار جماعية،فيتو5

شيخ الطريقة العزمية: مائدة رحمن للزوار والمريدين 

الطرق الصوفية،قال الشيخ علاء أبو العزائم، شيخ الطريقة العزمية، رئيس المجلس العالمي لـ الطرق الصوفية، إن الطريقة العزمية تستعد لاستقبال الشهر الكريم بإعداد سرادق كبير أمام مشيخة الطريقة وتنظيم مائدة الرحمن للزوار والمريدين والبسطاء خلال الشهر الكريم، بالإضافة إلى دروس العلم عقب صلاة التراويح وتلاوة القرآن، والاحتفال بليلة بدر وليلة 24 رمضان.

فرحة اللمة مع العائلات والجيران،الشراقوة ينظمون موائد إفطار جماعية،فيتو2
فرحة اللمة مع العائلات والجيران،الشراقوة ينظمون موائد إفطار جماعية،فيتو2

مراجعة النفس وتصويب الأخطاء

وأضاف في تصريح لفيتو، إن الشهر فرصة لمراجعة النفس وتصويب الأخطاء والعودة إلى طريق الصلاح مع المولى عز وجل والطريقة تضع منهجًا لتعليم الصغار منهج الإسلام الصحيح، مشيرا إلى أن الطريقة العزمية تقوم خلال هذا الشهر بتنظيم جلسات الذكر أو الحضرة، وهي مصطلح إسلامي صوفي يطلق على مجالس الذكر الجماعية التي يؤديها المسلمون المنتمون للطرق الصوفية السنية بشكل خاص، ويكون على رأسها شيخ عارف بالطريقة، يمنع كل ما من شأنه أن يجول دون الوصول إلى لحظة الصفاء.

فرحة اللمة مع العائلات والجيران،الشراقوة ينظمون موائد إفطار جماعية،فيتو3
فرحة اللمة مع العائلات والجيران،الشراقوة ينظمون موائد إفطار جماعية،فيتو3

تلاوة القرآن

وأشار إلى أن مجالس العلم  هي أحد طقوس الطريقة العزمية طوال شهر رمضان مثل الطرق الصوفية حيث يتجمع أعضاء الطريقة عقب صلاة التراويح في مسجد الطريقة وفقا  لجدول يتم إعداده  مسبقًا خلال شهر شعبان، لترديد الذكر في حضور الرجال والأطفال، مع تخصيص مكان منعزل خاص للنساء، يستمعن إلى المدائح النبوية والابتهالات والذكر الجهري في أجواء رمضانية، تمتد لساعات تتضمن استراحات قصيرة، يتناولون فيها الحلوى والمشروبات.

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