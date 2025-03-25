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محافظات

10 صور ترصد إقبالا كبيرا علي قافلة سيارات اللحوم المدعمة في السنبلاوين

اقبال علي سيارات
اقبال علي سيارات بيع اللحوم، فيتو

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، انطلاق قافلة سيارات بيع اللحوم المدعومة صباح اليوم، بمركز السنبلاوين، لتوفيرها في أماكن إقامة المواطنين بسعر 260 جنيها للكيلو، تيسيرا عليهم في الحصول على احتياجاتهم من اللحوم المدعومة، خلال شهر رمضان الكريم.

إقبال كبير علي قافلة سيارات اللحوم بسعر 260 جنيها صباح اليوم بمركز السنبلاوين

وأوضح محافظ الدقهلية، أن هذه القوافل المدعومة تأتي في إطار خطة المحافظة لتيسير حصول المواطنين على مختلف السلع الغذائية، عن طريق إقامة معارض أهلا رمضان، ومنافذ بيع الخضروات والفاكهة، إلى جانب منافذ بيع اللحوم المتنقلة والثابتة، لتوفير مختلف السلع الغذائية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتخفيف العبء عن المواطنين.

البيع بسعر 260 جنيها للكيلو من اللحوم الطازجة والكبد

من جهته قال المحاسب علي حسن مدير مديرية التموين، إنه بالتنسيق مع،  حاتم قابيل رئيس مركز ومدينة السنبلاوين، فإن سيارات اللحوم بدأت اليوم، البيع بسعر 260 جنيه للكيلو، من اللحوم الطازجة والكبد واللحوم الضاني، وكانت السيارات متواجدة، أمام موقف المنصورة بمدينة السنبلاوين، وأمام الوحدة المحلية ببرقين، وأمام الوحدة المحلية بميت غريطه، منذ الساعة 10 صباحا.

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