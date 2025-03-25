بمشاركة 500 متسابق، انطلاق مسابقة حفظ القرآن الكريم بمركز شباب كفر الصلاحات بالدقهلية

أطلق مركز شباب كفر الصلاحات التابع لإدارة شباب بني عبيد اليوم، الثلاثاء، المسابقة السنوية لحفظ القرآن الكريم خلال شهر رمضان المبارك، بمشاركة (500)، متسابق ومتسابقة من النشء والشباب أعضاء الجمعية العمومية بمركز الشباب، في إطار المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية “بداية جديدة لبناء الإنسان”.

المسابقة السنوية لحفظ القرآن الكريم خلال شهر رمضان المبارك

جاء ذلك بإشراف عاطف ابراهيم رئيس قسم الشباب بالإدارة، وإيمان عبدالله مسؤول الشباب بالإدارة، وبحضور المحاسب منصور ابراهيم حسين رئيس مجلس الإدارة، ونسرين السيد مصلحي المدير التنفيذي لمركز الشباب، وبحضور محكمين من منطقه وعظ الدقهلية، الشيخ وليد منصور، والشيخ مصطفي محمود، والشيخ عادل عيد شطا، والشيخ شريف محمد، وأعضاء مجلس الإدارة، والهيكل التنفيذي بمركز الشباب.

تفاصيل مسابقة حفظ القرآن الكريم

شملت المسابقة فى حفظ القرآن الكريم كله، ونصفه، وثلاثة أرباع، والربع، وخمسة أجزاء، وجزء عم، وشارك ( 500 ) متسابق ومتسابقة من النشء والشباب من أعضاء الجمعية العمومية بمركز الشباب، وذلك بهدف تعزيز الوعي الديني، وتعزيز الرغبة في حفظ القرآن الكريم بين النشء والشباب.

تكريم الفائز الأول بجائزة قيمة

وفي نهاية المسابقة تم تكريم الفائز الأول على جائزة قيمة، يليها جوائز للفائزين الأربعة التاليين، تكريم جميع المشاركين الباقين بشهادات تقدير تثمن جهودهم وتشجيعهم على الاستمرار في تحقيق التفوق في حفظ القرآن الكريم.

الهدف من مسابقة حفظ القرآن

أكدت الدكتورة مني عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، أن الهدف من مسابقة حفظ القرآن، هو حفظ وتجويد القرآن الكريم، وتعميق الوعي الديني وإطلاق المهارات الإبداعية، بالإضافة إلى تنشيط الجانب اللغوي من خلال حفظ وتجويد القرآن الكريم، طبقا لاستراتيجية الوزارة بتطوير الأساليب والبرامج المقدمة، والتي تسهم فى بناء فكر ووعى النشء والشباب.

يأتي التنفيذ تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، وإشراف طارق دهب وكيل المديرية للشباب، والدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، وعصام رمضان مدير الإدارة العامة للشباب، ومتابعة التنفيذ محمد زكي مدير عام إدارة شباب بني عبيد.

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