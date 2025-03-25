الثلاثاء 25 مارس 2025
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وظائف المدارس المصرية الألمانية، تعرف على الشروط والمؤهلات المطلوبة

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
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يبحث عدد كبير من المعلمين عبر محركات البحث المختلفة عن وظائف المدرسة المصرية الألمانية بمدينتى بدر والسادس من أكتوبر، بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن حاجتها لوظائف بالمدرسة.

الشروط العامة للتقدم للعمل بالمدارس المصرية الألمانية

وكشفت وزارة التربية والتعليم الشروط العامة للتقدم للعمل بالمدارس المصرية الألمانية وجاءت كالاتي:

المدارس المصرية الألمانية

درجة جامعية في التربية العلوم التربوية، وإتقان اللغة الألمانية بمستوى لا يقل عن 12 وفقا للإطار الأوروبي المرحمي المشترك للغات والتزام بنشر وتعزيز اللغة والثقافة الألماسة والإحساس بالمسؤولية، التعاطف، القدرة على العمل. فريق المرونة القدرة على التفكير التعدي الاحترام وقبول الآخر وفهم وتقدير الفروق الثقافية والقدرة على العمل بيته متعددة الثقافات وخبرة في التعامل مع أولياء الأمور وفي المجتمعات ذات الخلفيات الثقافية المتنوعة والاستعداد للمشاركة في الدورات التدريسية والتطوير المهني.

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الوظائف المطلوبة للتقدم للعمل بالمدارس المصرية الألمانية


وأشارت إلى أن الوظائف المطلوبة عبارة عن مدير مدرسة ويشترط أن يكون لدية خبرة فى مجال التدريس بالمدارس من سن 35 حتى 50 عاما ومعلم رياض الأطفال من 23 حتى 40 سنة ومعلم لغة عربية خبرة فى مجال التخصص من سن 23 حتى 40 سنة.

 

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وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اللغة الالمانية المدارس المصرية الألمانية

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