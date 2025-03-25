ظهور جزر جديدة بسبب انخفاض منسوب بحر قزوين

أدى انخفاض منسوب بحر قزوين إلى تغيرات كبيرة في الخط الساحلي لثلاث مناطق روسية.

انخفاض منسوب بحر قزوين

وقد ظهرت في منطقة أستراخان تغيرات في دلتا نهر الفولغا وتشكلت جزر جديدة، بينما تحولت عدة جزر في منطقة كالميكيا إلى شبه جزر، وتراجع ساحل البحر في جمهورية داغستان الروسية إلى مسافة عدة كيلومترات، كما كاد خليج أستراخان أن يختفي تماما، حسبما أفاد فرع الفولغا وقزوين لمعهد الثروة السمكية الروسي.

يذكر أن انخفاض منسوب بحر قزوين يستمر منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي، حيث انخفض بنحو 0.8 متر منذ عام 2020. ويأتي هذا الانخفاض نتيجة تناقص التدفق السنوي لنهر الفولغا، بصفته مصدرا رئيسيا لمياه البحر. وفي أغسطس الماضي، كلف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإجراء تحليل علمي لمعالجة مشكلة انحسار بحر قزوين.

تحليل علمي لمعالجة مشكلة انحسار بحر قزوين

يذكر أن انخفاض منسوب البحر في منطقة أستراخان أدى إلى تغيرات كبيرة في دلتا نهر الفولغا، بما في ذلك تشكل قنوات مائية جديدة وجزر وضفاف رملية. كما تأثرت ظروف تكاثر الأسماك في منطقة "إيلميني" (نظام بحيرات في دلتا الفولغا). وفي كالميكيا، تحولت عدة جزر إلى شبه جزر، وتراجعت منطقة صيد السمك في البحر أكثر من 10 كيلومترات. أما في شمال جمهورية داغستان، فقد تراجع الساحل إلى مسافة عدة كيلومترات، وكاد خليج أستراخان أن يختفي باستثناء جزئه الشمالي.

وحذر العلماء من أن انخفاض منسوب البحر يؤدي إلى تقلص مساحته، وخاصة في الجزء الشمالي الضحل والغني بالثروة السمكية، مما يؤثر على النظم البيئية المائية وموائل الكائنات الحية.

يذكر أن بحر قزوين أكبر حوض مائي مغلق في العالم، ويضم أكثر من 130 نهرا، أبرزها أنهر الفولغا والأورال وتيريك وسولاك وسامور. وتطل عليه خمس دول، هي روسيا وكازاخستان وتركمانستان وأذربيجان وإيران. وفي العام الماضي ارتفع التدفق السنوي لنهر الفولغا قليلا إلى 232 كيلومترا مكعبا، مما خفض من سرعة انخفاض مستوى البحر. ويعتقد العلماء أن استقرار منسوب البحر يتطلب تدفقا سنويا ثابتا يبلغ حوالي 270 كيلومترا مكعبا، كما كان الحال بين أواخر السبعينيات ومنتصف التسعينيات.

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