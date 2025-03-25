الثلاثاء 25 مارس 2025
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محافظات

محافظة الإسكندرية تنهي استعداداتها لإفطار ١٥ ألف موظف في حدائق أنطونيادس

مائدة إفطار محافظة
مائدة إفطار محافظة الإسكندرية، فيتو

 

أنهت محافظة الإسكندرية برئاسة الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية اليوم استعداداتها لمائدة الإفطار الجماعي التي تنظمها المحافظة للعاملين بالجهات التنفيذية والمديريات والشركات الخدمية بمحافظة الإسكندرية ،وذلك داخل حديقة انطونيادس التي تعد واحدة من المزارات السياحية الهامة بمحافظة الإسكندرية، وذلك بعد الانتهاء من تطويرها في عهد الجمهورية الجديدة لتصبح متنفسا طبيعيا لأهالي الإسكندرية وزوارها، ويأتي هذا الإفطار تأكيدًا على روح التعاون والمشاركة التي تضم العاملين بمختلف القطاعات الخدمية والتنفيذية بالمحافظة.


وتُقدم محافظة الإسكندرية التهنئة لجميع المشاركين بالمائدة الرمضانية، بمناسبة شهر رمضان المبارك وحلول عيد الفطر المبارك، داعين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبات على الشعب المصري وأهالي المحافظة بالخير والبركة، وتتوجه المحافظة بالشكر  لجميع  منظمات المجتمع المدني والجهات المشاركة في إقامة المائدة، مؤكدين على أن هذه المائدة تجسد روح التعاون والمشاركة والانتماء التي يتمتع بها العاملين القطاعات الخدمية والتنفيذية بالمحافظة.

كما أعربت قيادات المحافظة  عن تقديرها لجميع المتطوعين القائمين على تنظيم هذه المائدة الضخمة التي تضم ما يقرب من  ١٥ ألف شخص من العاملين بالقطاعات الخدمية والتنفيذية بالمحافظة بالاضافة إلى أسر الشهداء وجمعيات ذوي الهمم، وتعد هذه المائدة هي الأكبر من نوعها في المحافظة، متمنين تكرارها خلال الأعوام القادمة، كمبادرة إنسانية تعكس روح التعاون والمشاركة بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني.

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