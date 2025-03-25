الثلاثاء 25 مارس 2025
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محافظات

مشاجرة لطبيب بمستشفى طهطا العام مع أهل مريض بسوهاج، والمحافظ يحيل الواقعة للتحقيق (فيديو)

مستشفى طهطا العام
مستشفى طهطا العام

حصلت “فيتو ”على الفيديو المتداول على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك لطبيب بمستشفى طهطا العام بسوهاج يتعدى على اهالى المرضى بمستشفى طهطا العام بقسم الاستقبال، وبناء على الفيديو المنتشر وبعد الشكوى،أحال المحافظ الواقعة للتحقيق على وجه السرعة وتشكيل للجنة من الشئون القانوية بالمحافظة ومديرية الصحة بسوهاج للفحص والعرض. 

 

قرر اللواء الدكتور عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج بفتح التحقيقات بعد واقعة أنتشار عبر وسائل التواصل الاجتماعي فيس بمشاجرة بمستشفى طهطا العام بين أحد المواطنين وطبيب بمستشفى طهطا العام على الفورا وجه  الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج فور علمه بالواقعة بفتح التحقيق وتشكيل من الشئون القانونية بالمحافظة ومديرية الصحة والعرض 

محافظ سوهاج يوجه بفتح تحقيق عاجل حول مشاجرة بمستشفى طهطا العام

وأضاف محافظ سوهاج أن التحقيقات ستكشف عن ملابسات الواقعة بشكل دقيق، وسيتم محاسبة أي طرف ثبت تورطه في التصرفات غير القانونية المخالفة داخل مستشفى طهطا العام وتحديد المسئولية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخطئين وانه  سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي شخص يثبت تورطه في الحادث وفقًا للقانون، مطالبًا كافة المواطنين بالتعاون مع الجهات المعنية لضمان الحفاظ على النظام وسير العمل في المؤسسات الصحية بشكل مناسب.

 

يذكر أن رواد مواقع موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك تداولوا فيديو مشاجرة بين أحد المواطنين وطبيب بمستشفى طهطا العام، وأصدر اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، تعليماته بفتح تحقيق عاجل في الواقعة لتحديد المسئولية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخطئين.

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