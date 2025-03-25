محافظ سوهاج يحيل مشاجرة طبيب مستشفى طهطا مع مواطن للتحقيق

قرر اللواء الدكتور عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج، بفتح التحقيقات بعد انتشار فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي فيس لمشاجرة بمستشفى طهطا العام بين أحد المواطنين وطبيب، على الفور وجه الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج فور علمه بالواقعة بفتح التحقيق وتشكيل من الشئون القانونية بالمحافظة ومديرية الصحة والعرض.

ونفى محافظ سوهاج ماتم تداوله عن صدور قرار بمعاقبة الطبيب المتورط في تلك المشاجرة بخصم المرتب والاستبعاد مؤكدا على أن الواقعة مازالت قيد التحقيق للكشف عن الملابسات بشكل دقيق، وسيتم محاسبة أي طرف ثبت تورطه في التصرفات غير القانونية المخالفة داخل مستشفى طهطا العام وتحديد المسئولية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخطئين وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي شخص يثبت تورطه في الحادث وفقًا للقانون، مطالبًا كافة المواطنين بالتعاون مع الجهات المعنية لضمان الحفاظ على النظام وسير العمل في المؤسسات الصحية بشكل مناسب.

يذكر أنه تم تدواول موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك فيديو مشاجرة بين أحد المواطنين وطبيب بمستشفى طهطا العام، أصدر اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، تعليماته بفتح تحقيق عاجل في الواقعة لتحديد المسئولية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخطئين.

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