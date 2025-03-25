لا نحترمه، جماهير ليفربول تنقلب على نجم الفريق لتأخر تجديد عقده

انقلبت مشاعر جماهير نادي ليفربول تجاه ترينت ألكسندر أرنولد من الفخر إلى الغضب، بعد انتشار تقارير تفيد بتوصله إلى اتفاق للانضمام إلى ريال مدريد مجانًا هذا الصيف.

وفقًا لشبكة "talkSPORT"، فإن ألكسندر أرنولد وافق على شروط شخصية مع ريال مدريد، حيث سيوقع عقدًا يمتد لخمسة أعوام، براتب أسبوعي يزيد عن 220 ألف جنيه إسترليني.

جماهير ليفربول تنتقد أرنولد بحدة

اللاعب، الذي نشأ داخل أسوار أنفيلد، أصبح محل انتقادات حادة من أنصار "الريدز"، الذين وصفوا قراره بالخيانة، معتبرين أن رحيله بلا مقابل يضر النادي الذي صنع اسمه.

وأثار قرب انتقال اللاعب إلى ريال مدريد موجة من الغضب بين جماهير ليفربول، حيث اعتبر البعض أن السبب الرئيسي وراء قراره هو المال وليس الطموح الرياضي.

أحد المشجعين كتب على مواقع التواصل الاجتماعي: "يمكنني تفهُّم رحيل توريس، سواريز، وحتى جيرارد عن النادي، لأننا في ذلك الوقت لم نكن ننافس أو نفوز بالبطولات".

أضاف آخر: "لكن لا يوجد أي مبرر لترينت، فهو يملك كل شيء هنا. لقد قال بنفسه إن الفوز مع ليفربول له معنى أكبر. هذا النادي الآن يفوز بالألقاب ويُعتبر من بين أفضل 4 أو 5 أندية في العالم".

مشجع آخر لم يُخفِ غضبه، قائلًا: "ما العذر؟ كيف يمكن تبرير مغادرة نادي طفولتك مجانًا فقط للحصول على مكافأة توقيع كبيرة؟".

بينما قال آخر: "لا يمكنني احترام ذلك، خاصة عندما نعلم جميعًا أنه لاعب بقيمة 100 مليون".

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