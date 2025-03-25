براءة متهم في قضية "خلية الماريوت"

قضت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، ببراءة متهم فى القضية المعروفة إعلاميًّا بـ"خلية الماريوت"

وكانت محكمة النقض قد قضت في يناير الماضى بقبول الطعن المقدم من 18 متهمًا بينهم أربعة أجانب من مراسلي قناة الجزيرة في قضية "خلية الماريوت الإعلامية" على الحكم الصادر ضدهم ما بين السجن المشدد ما بين 3 و10 سنوات، وبراءة اثنين آخرين، وإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة جنايات مغايرة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة قد قضت بمعاقبة 18 متهمًا بينهم أربعة أجانب من مراسلي قناة الجزيرة في قضية "خلية الماريوت" بأحكام تراوحت ما بين السجن المشدد ما بين 3 و10 سنوات، وبراءة اثنين آخرين.

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