الثلاثاء 25 مارس 2025
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ثقافة وفنون

أعمال الكلارينت العالمية في الأوبرا الخميس المقبل

الكلارينت
الكلارينت

تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام حفلًا لرباعى كلارينت
" محمد حمدى" وذلك فى التاسعة والنصف مساء الخميس المقبل على المسرح الصغير بمشاركة ١٠ عازفين هم ريمون فوزى، مصطفى سعيد، محمد مصطفى، محمد زناتى، رنا هانى، رحمة أحمد، مروان صلاح، مريم حنا، مايا محمد وسمية عصام.

 

يتضمن البرنامج مجموعة متنوعة من المؤلفات العالمية التى كتبت خصيصًا لآلة الكلارينيت منها فالس من متتابعة الحفل التنكرى لـ آرام خاتشاتوريان، قطعة الخوخ لـ سكوت جوبلين، رقصة البجعات الصغيرة، بحيرة البجع الرقصة الأسبانية، متتابعة كسارة البندق للكورال والكلارينيت لـ تشايكوفسكى، أنين بولكا لـ يوهان شتراوس، أشيائى المفضلة لـ أوسكار هامرشتاين الثاني وريتشارد رودجرز، رباعية تريتش - تراتش - بولكا للكلارينيت لـ يوهان شتراوس الثانى، رباعى الساكسفون لـ جلين ميلر، انها بدون سيجار للكورال والكلارينيت لـ ألون كوك.

يذكر أن الفنان محمد حمدى عازف كلارينيت أساسى باوركسترا القاهرة السيمفونى وأوركسترا أوبرا القاهرة، شارك بالعزف كسوليست مع العديد من الأوركسترات العالمية منها "أوركسترا زيلينا التشيكى، أوركسترا الإذاعة الروسية، أوركسترا أكاديمية فرانكفورت الموسيقية، أوركسترا ليتوانيا الفيلهارمونى، أوركسترا أتلانتا الأمريكى" كما قدم العديد من الحفلات المنفردة وموسيقى الحجرة فى معظم الدول الأوروبية، شارك فى العديد من المهرجانات والمسابقات الدولية كما نال إستحسان الصحافة المصرية والأوروبية، له العديد من التسجيلات بالإذاعة والتليفزيون المصرى والأوروبى، وشغل منصب رئيس البيت الفنى بالأوبرا وأسس الرباعى بهدف نشر وتقديم أهم وأشهر المؤلفات التى كتبت لهذه الآلة.

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