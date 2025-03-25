الثلاثاء 25 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

انفوجراف

أرقام منتخبي مصر وسيراليون بتصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال 2026 (إنفوجراف)

منتخب مصر،فيتو
منتخب مصر،فيتو

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب مصر منتخب سيراليون مباراة منتخب مصر وسيراليون مباراة منتخب مصر

مواد متعلقة

شوط أول سلبي بين السعودية واليابان في تصفيات مونديال 2026

رقم قياسي ينتظر محمد صلاح أمام سيراليون الليلة

أرقام مثيرة لمنتخب مصر في تصفيات المونديال قبل مواجهة سيراليون

مرموش يتصدر قائمة أغلى اللاعبين بمباراة مصر وسيراليون بتصفيات مونديال 2026

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وسيراليون في تصفيات مونديال 2026

الدوسري يقود التشكيل الرسمي لمنتخب السعودية أمام اليابان بتصفيات المونديال

أرقام حسام حسن مع منتخب مصر بتصفيات كأس العالم 2026 (انفوجراف)

لامين يامال أصغر اللاعبين تسجيلًا للأهداف بدوري الأمم الأوروبية

الأكثر قراءة

جامعة الأزهر تحيل مبروك عطية للتحقيق، وفيتو تكشف موعد سماع أقواله

زغلول صيام يكتب: مرمطة الأهلي والزمالك في كاس الفاصوليا مسئولية من؟!

اندلاع حريق بمحيط مبنى البريد في رمسيس وقرار عاجل من النيابة (صور)

ربطوها بالفضائيين ومروحة الدجال، ظهور تكوينات غامضة في السماء تثير الفزع

عمرو موسى ينفي التصريحات المنسوبة إليه عن المغرب

8 سيارات إطفاء تخمد حريق محيط مبنى بريد رمسيس (صور)

أخبار الأهلي، تطورات صفقة زيزو وموقف ياسر إبراهيم من مباراة الهلال

الحكومة توجه رسالة لمجلس النواب بعد الموافقة على مشروع قانون المسئولية الطبية

منوعات

المزيد

ربطوها بالفضائيين ومروحة الدجال، ظهور تكوينات غامضة في السماء تثير الفزع

ترامب يطلب إزالة صورته من مبنى الكابيتول في كولورادو لهذا السبب

حرائق الغابات تخرج عن السيطرة في كوريا الجنوبية

بعد 50 عامًا سجن، تعويض ضخم لياباني ثبتت براءته من مجزرة

المزيد

خدمات

المزيد

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

يبدأ بـ 26 جنيهًا، أسعار الأرز اليوم الثلاثاء في الأسواق

استقرار أسعار الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

أسعار النحاس في الأسواق المحلية اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

أرقام منتخبي مصر وسيراليون بتصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال 2026 (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

علي جمعة: سيدنا محمد قبل البعثة كان إنسانا كاملا وبعدها أصبح إنسانا ربانيًّا

برنامج أوصاني الحبيب، رمضان البيه يتحدث عن السبيل إلى النجاة (فيديو)

سيف الله المسلول، أسرار عبقرية خالد بن الوليد في مواجهة المؤامرة

المزيد
الجريدة الرسمية