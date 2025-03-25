مهاجم أتلتيكو مدريد يصدم ليفربول ويرفض عرض الريدز

وجه الأرجنتيني جوليان ألفاريز مهاجم أتلتيكو مدريد، صدمة لكافة الأندية الراغبة في الحصول على خدماته يتقدمها ليفربول الإنجليزي، عقب قيام اللاعب باتخاذ قرار حاسم سيحدد ملامح مستقبله في الملاعب الإسبانية بصورة كبيرة.

جوليان ألفاريز يقرر البقاء مع أتلتيكو مدريد

وفقًا لما ورد في "fichajes" أظهر النجم الأرجنتيني رغبة واضحة في البقاء ضمن صفوف أتلتيكو مديد الموسم المقبل، وتجاهل كافة الأندية الأوروبية العملاقة التي تبحث عن فكرة الظفر بخدماته خلال ميركاتو الصيف القادم.

أرقام ألفاريز مع أتلتيكو مدريد

واستعاد جوليان ألفاريز بريقه بصحبة أتلتيكو مدريد هذا الموسم عقب خوضه (44) مواجهة عبر مختلف المنافسات، أحرز خلالها (23) هدفًا مع تقديم (5) تمريرات حاسمة، وهي الأرقام التي كانت كفيلة بإثارة اهتمام عمالقة أوروبا يتقدمهم ليفربول ومانشستر يونايتد.

وإلى جانب حسه التهديفي، لم يتردد ألفاريز في تقديم تضحيات دفاعية مثيرة للإعجاب، فضلًا عن التحركات المستمرة بين الخطوط، الأمر الذي جعله آلة كروية لا تهدأ، مما أثار اهتمام العديد من المدربين الذين يقودون الأندية العملاقة في أوروبا.

ويشعر جوليان ألفاريز برغبة كبيرة في البقاء ضمن صفوف أتلتيكو مدريد الموسم المقبل، خاصة عقب حصول النجم الأرجنتيني على ضمان بقيام النادي بعدة تعزيزات كبرى في الصيف المنتظر، مما يجعله أكثر قدرة على المنافسة في الألقاب المحلية والأوروبية.

علاوة على ذلك، يتمتع المهاجم الشاب بعلاقة مميزة مع مواطنه دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد، فيما يضم الفريق العديد من اللاعبين القادمين من الأرجنتين الذين يشغلون مراكز أساسية في صفوف التانغو خلال الوقت الراهن، مما يجعل الأجواء مريحة للغاية.

ليفربول يرغب في ألفاريز لتعويض محمد صلاح

وسبق لمصادر صحفية سابقة، القول إن ليفربول يخطط للتعاقد مع ألفاريز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة من أجل خلافة النجم المصري محمد صلاح، حال تأكد رحيل الأخير بصورة مجانية عند انتهاء عقده بانتهاء منافسات الموسم الجاري.

ولا يقتصر الأمر على ليفربول، حيث أشارت معلومات أخرى إلى رغبة جادة من مانشستر يونايتد في الحصول على خدمات النجم الأرجنتيني في صفقة عملاقة رصد من أجل إتمامها مبلغًا ماليًا كبيرًا تصل قيمته إلى 150 مليون يورو.

جدير بالذكر أن جوليان ألفاريز انضم إلى صفوف أتلتيكو مدريد في صيف العام الماضي 2024، قادمًا من مانشستر سيتي في صفقة كبيرة قدرت قيمتها بنحو 75 مليون يورو، في الوقت الذي ارتفعت فيه قيمته التسويقية لتصل خلال الوقت الحالي إلى 90 مليون يورو.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.