الأربعاء 26 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

بعد موافقة البرلمان، تعرف على عقوبة الخطأ الطبي الجسيم بقانون المسؤولية الطبية

مجلس النواب، فيتو
مجلس النواب، فيتو

شهدت الجلسة العامة لـمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أمس الثلاثاء، على تخفيض حجم الغرامات المقررة عند الخطأ الطبي الجسيم، الواردة بمشروع قانون المسؤولية الطبية، لتصبح العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه.

 

عقوبات الخطأ الطبي بمشروع قانون المسؤولية الطبية 

وكان نص المادة (27) من مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض كالتالي: يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من ارتكب خطأ طبيًا سبب ضررًا محققًا لمتلقي الخدمة.

 

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.

 

تخفيض عقوبات الخطأ الطبي على الأطباء

واقترح النائب عبد الهادي القصبي، النزول بالحد الأدنى للغرامة من 100 ألف جنيه إلى 10 آلاف جنيه، بينما الحد الأقصى تم النزول بها من مليون جنيه إلى 100 ألف جنيه.

 

وضع حد أدنى وأقصى لعقوبة الخطأ الطبي

ووافق مجلس النواب على المادة بعد تعديلها على النحو التالي: يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيها جنيها ولا تجاوز 100 ألف جنيها كل من ارتكب خطأً طبيًّا سبب ضررًا محققًا لمتلقي الخدمة.

 

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.

 

من جانبه رحب الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، بالمقترح، قائلا: كنا نريد ألا تكون هناك غرامات في الأساس، نظرا لضعف رواتب الأطباء.

وأشار نقيب الأطباء، إلى أن الرأي القانوني أقر أن يكون هناك غرامات على المخالفات، ومن ثم نوافق على مقترح زعيم الأغلبية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجلسة العامة لمجلس النواب الخطأ الطبي الجسيم المسئولية الطبية وسلامة المريض المستشار الدكتور حنفي جبالي عبد الهادي القصبي

مواد متعلقة

النواب يوافق على منحة إسبانية بـ 300 ألف يورو لتوفير فرص عمل للشباب

النواب يوافق على حذف مواد الحبس الاحتياطي بمشروع قانون المسئولية الطبية

النواب يقر تخفيض غرامات الخطأ الطبي من مليون جنيه لـ 100 ألف بحد أقصى

الأكثر قراءة

بث مباشر، مباراة الأرجنتين ضد البرازيل في تصفيات كأس العالم 2026

دا بيمثل مصر، أول رد فعل من حسام حسن على اللفظ الخارج من مصطفى محمد

بعد الفوز على سيراليون، سيناريوهات تأهل منتخب مصر لكأس العالم 2026

الأرصاد تحذر من رياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق

آية سماحة تكشف عن سبب هجومها على محمد صلاح

بعد ضبط المتهم، الأمن يكشف ملابسات فيديو خطف الأطفال وتجارة الأعضاء البشرية في المنيا

لازم يعتذر لشعب مصر، حسام حسن يكشف لأول مرة لـ"فيتو" سر استبعاد إمام عاشور من المنتخب

حالة الطقس اليوم الأربعاء، ارتفاع كبير بدرجات الحرارة ونشاط للرياح

منوعات

المزيد

نيزك يخترق سماء عدة مدن مغربية

صانع نبيذ فرنسي يُنتج أكثر من نصف مليون زجاجة مزورة

ظهور جزر جديدة بسبب انخفاض منسوب بحر قزوين

مركبة كيوريوسيتي تعثر على آثار للأحماض الدهنية في صخرة على المريخ

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الثلاثاء

سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء 25/3/2025

سعر كيلو الأرز اليوم الثلاثاء 25-3-2025

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

أرقام منتخبي مصر وسيراليون بتصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال 2026 (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 26 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 26 - 3- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 26 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية