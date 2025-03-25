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حوادث

المشدد 3 سنوات لقهوجي بتهمة حيازة الحشيش بالجيزة

محاكمة المتهم، فيتو
محاكمة المتهم، فيتو

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة على عامل بمقهى بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وغرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه، وذلك بتهمة حيازته مواد مخدرة بقصد الاتجار بها.

 

أفادت التحقيقات أن المتهم، وحيد. م، الذي يبلغ من العمر 22 عام، أحرز مخدر الحشيش بقصد الاتجار به، كما عثر معه على هاتف محمول ومبلغ من المال ومطواه قرن غزال.

 

أقر المتهم خلال التحقيقات بإحرازه المواد المخدرة بقصد الاتجار بها، كما أكد أن المبلغ المالي الذي عثر عليه هو جزء من حصيلة الاتجار في المواد المخدرة. وأضاف أن الهاتف المحمول الذي عثر عليه يستخدمه للاتصال الشخصي والاتصال على عملائه من متعاطي ومتجري المواد المخدرة.

 

وتأكدت المحكمة من صحة هذه المعلومات من خلال تقرير المعمل الكيماوي، الذي أكد أن المواد المضبوطة هي مخدر الحشيش المخدر، المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات. 

 

وكانت النيابة العامة قد تولت التحقيق في القضية، وأمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات، إلى أن أحالته للمحاكمة الجنائية فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحقه.

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