الثلاثاء 25 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

في العدد الجديد لـ "مسرحنا"، ليالي رمضان الثقافية وحوارات عن "إبداع" و"ملتقى الحكي"

مجلة مسرحنا، فيتو
مجلة مسرحنا، فيتو

صدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، العدد الإلكتروني الجديد "917" لجريدة "مسرحنا"، وإشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة وبرئاسة تحرير الكاتب والناقد محمد الروبي.

موضوعات مسرحنا 

و استهل العدد في المتابعات والأخبار بتقرير خبري عن ليالي رمضان الثقافية التي نظمتها قصور الثقافة ومناقشة مسرحية مذكرات سنوحي المصري، كما تقرأ عن إطلاق مهرجان لبنان المسرحي في بيروت وطرابلس وصور، وخبرا عن عرض "الراية السوداء" ضمن موسم مسرح الثقافة الجماهيرية بشمال سيناء في ليالي رمضان.

ويلتقي حسن عبد الهادي مع أبطال عرض "عايش إكلينيكيا" بمركز الهانجر للفنون، كما يلقي الضوء على فريق عرض "مشعلو الحرائق" ضمن موسم مسرح الثقافة الجماهيرية لفرقة بولكلي بالأسكندرية، وتنقل رنا رأفت وقائع مناقشة مسرحية "أبو الفتيان" للمخرج والكاتب ياسر صادق بمكتبة إنسان.

وفي قسم الحوارات والتحقيقات تجري رنا رأفت استطلاعا لرأي مخرجي النسخة الثالثة عشرة لمسابقة إبداع الذي يعد من أهم وأبرز المهرجانات ووسيلة لتمكين الشباب، كما أجرت صوفيا إسماعيل حوارا مع المخرج عادل حسان حول ملتقى القاهرة الدولي للحكي، وفي قسم رؤى ييكتب جمال الفيشاوي عن "أبطال النور والظل" أصحاب ملحمة انتصار أكتوبر بالحديقة الثقافة بالسيدة زينب.

وفي قسم نوافذ يصحبنا هشام عبد الرؤوف في جولة بشارع مسرح الأطفال في أمريكا، ويكتب المسرحي العراقي فاروق صبري سر اللعبة المسرحية قراءة عميقة ومتنوعة للمسرح الشرطي، ويترجم أحمد عبد الفتاح الجزء الثالث من مقال "مغامرات مسرح ما بعد الدراما في عصر الفن الحديث" لـ "كيتي تشوكروف"، ويكتب دكتور سيد علي إسماعيل الجزء الثالث عشر من سلسلة النقد المسرحي السري والمجهول في مصر بعنوان "سعد الدين وهبة بين النص والعرض!!".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الهيئة العامة لقصور الثقافة موضوعات مسرحنا قصور الثقافة مسرحنا

الأكثر قراءة

جامعة الأزهر تحيل مبروك عطية للتحقيق، وفيتو تكشف موعد سماع أقواله

اندلاع حريق بمحيط مبنى البريد في رمسيس وقرار عاجل من النيابة

الأول والثاني من شهر شوال إجازة للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة عيد الفطر

الحكومة توجه رسالة لمجلس النواب بعد الموافقة على مشروع قانون المسئولية الطبية

ارتفاع جديد في أسعار الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 25 مارس 2025

السيسي يوجه بدعم المزارعين والمنتجين المحليين وزيادة قدرتهم التنافسية

النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض

قرار عاجل من الأعلى للإعلام بشأن أزمة "بلبن" و"العبد"

منوعات

المزيد

ترامب يطلب إزالة صورته من مبنى الكابيتول في كولورادو لهذا السبب

حرائق الغابات تخرج عن السيطرة في كوريا الجنوبية

بعد 50 عامًا سجن، تعويض ضخم لياباني ثبتت براءته من مجزرة

بسبب "نسيان" الطيار، عودة طائرة أمريكية متجهة إلى الصين أدراجها بعد طيران ساعتين

المزيد

خدمات

المزيد

يبدأ بـ 26 جنيهًا، أسعار الأرز اليوم الثلاثاء في الأسواق

استقرار أسعار الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

أسعار النحاس في الأسواق المحلية اليوم الإثنين

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات منتخب الناشئين في أمم إفريقيا بالمغرب (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

سيف الله المسلول، أسرار عبقرية خالد بن الوليد في مواجهة المؤامرة

ما حكم تأخير الاغتسال من الجنابة في رمضان؟ اعرف موقف الشرع

معارك وغزوات، "ذات الصواري" أول معركة بحرية في التاريخ الإسلامي

المزيد
الجريدة الرسمية