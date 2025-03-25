في العدد الجديد لـ "مسرحنا"، ليالي رمضان الثقافية وحوارات عن "إبداع" و"ملتقى الحكي"

صدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، العدد الإلكتروني الجديد "917" لجريدة "مسرحنا"، وإشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة وبرئاسة تحرير الكاتب والناقد محمد الروبي.

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و استهل العدد في المتابعات والأخبار بتقرير خبري عن ليالي رمضان الثقافية التي نظمتها قصور الثقافة ومناقشة مسرحية مذكرات سنوحي المصري، كما تقرأ عن إطلاق مهرجان لبنان المسرحي في بيروت وطرابلس وصور، وخبرا عن عرض "الراية السوداء" ضمن موسم مسرح الثقافة الجماهيرية بشمال سيناء في ليالي رمضان.

ويلتقي حسن عبد الهادي مع أبطال عرض "عايش إكلينيكيا" بمركز الهانجر للفنون، كما يلقي الضوء على فريق عرض "مشعلو الحرائق" ضمن موسم مسرح الثقافة الجماهيرية لفرقة بولكلي بالأسكندرية، وتنقل رنا رأفت وقائع مناقشة مسرحية "أبو الفتيان" للمخرج والكاتب ياسر صادق بمكتبة إنسان.

وفي قسم الحوارات والتحقيقات تجري رنا رأفت استطلاعا لرأي مخرجي النسخة الثالثة عشرة لمسابقة إبداع الذي يعد من أهم وأبرز المهرجانات ووسيلة لتمكين الشباب، كما أجرت صوفيا إسماعيل حوارا مع المخرج عادل حسان حول ملتقى القاهرة الدولي للحكي، وفي قسم رؤى ييكتب جمال الفيشاوي عن "أبطال النور والظل" أصحاب ملحمة انتصار أكتوبر بالحديقة الثقافة بالسيدة زينب.

وفي قسم نوافذ يصحبنا هشام عبد الرؤوف في جولة بشارع مسرح الأطفال في أمريكا، ويكتب المسرحي العراقي فاروق صبري سر اللعبة المسرحية قراءة عميقة ومتنوعة للمسرح الشرطي، ويترجم أحمد عبد الفتاح الجزء الثالث من مقال "مغامرات مسرح ما بعد الدراما في عصر الفن الحديث" لـ "كيتي تشوكروف"، ويكتب دكتور سيد علي إسماعيل الجزء الثالث عشر من سلسلة النقد المسرحي السري والمجهول في مصر بعنوان "سعد الدين وهبة بين النص والعرض!!".

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