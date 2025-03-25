الثلاثاء 25 مارس 2025
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ثقافة وفنون

مواعيد عرض الحلقة الـ 10 من مسلسل الغاوي لـ أحمد مكى

الغاوي.فيتو
الغاوي.فيتو

 تعرض شاشات التليفزيون ومنصات البث الرقمي، اليوم الثلاثاء الحلقة الـ10 من  مسلسل “الغاوي” للفنان أحمد مكي الذي يشارك به في الدراما الرمضانية لعام 2025.

وتذاع الحلقة الـ10 من مسلسل الدراما الشعبي “الغاوي”  مساء اليوم الخميس عبر فضائية ON فى تمام الساعة 7:15 مساء، والإعادة الساعة 11:30 صباح الغد، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 10.30 مساء، والإعادة غدا الساعة 7.30 صباحًا والساعة 3 عصرًا.

 

أبطال مسلسل الغاوي

تشمل القائمة الكاملة لأبطال مسلسل الغاوي كوكبة من النجوم فى مقدمتهم؛ أحمد مكي وعائشة بن أحمد وأحمد بدير وعمرو عبد الجليل وأحمد كمال.

 

كما يشارك كل من؛ محمد لطفي كرم جابر وتامر شلتوت وولاء الشريف وهاجر عفيفي ومغني الراب أبيوسف والمغني الشعبي كزبرة.

 

مسلسل الغاوي من تأليف محمود زهران وطارق الكاشف، إخراج محمد العدل.

 

 

مسلسل الكبير أوي

وكان قرر الفنان أحمد مكي الابتعاد عن تقديم جزء  جديد من مسلسل الكبير خلال السباق الرمضاني الجاري وقرر تقديم إحدى الشخصيات الدرامية الشعبية في عمل من تأليف هانى سرحان.

وقدم أحمد مكى، طوال السنوات الماضية، مسلسل الكبير أوي، الذي حقق نجاحا كبيرا، وأصبح علامة مميزة في الدراما المصرية الكوميدية، ويرتبط به العديد من الجمهور في جميع أنحاء الوطن العربي.

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أبطال مسلسل الغاوي أحمد مكي عمرو عبد الجليل عائشة بن أحمد مسلسل الغاوي مسلسل الكبير

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