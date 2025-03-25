الأمن يكشف ملابسات فيديو فتك كلب شرس بآخر في المنيل

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات فيديو إطلاق كلب شرس على آخر في المنيل، وضبط مرتكب الواقعة.

تابعت أجهزة وزارة الداخلية، مقطع الفيديو الذى تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي المتضمن تضرر عدد من المواطنين من (أحد الأشخاص) لقيامه بإطلاق "كلب شرس" خاص به للتعدي على كلب آخر بمنطقة المنيل بدائرة قسم شرطة مصر القديمة.

وبالفحص تبين تلقي قسم شرطة مصر القديمة بلاغا من (إحدى السيدات "مالكة الكلب المعتدى عليه"، أحد الأشخاص "ممثل لإحدى جمعيات الرفق بالحيوان").. وقررت الأولى بأنها حال سيرها بدائرة القسم فوجئت بقيام الكلب الخاص بالمشكو في حقه بمهاجمة كلبها.. مما أدى إلى نفوقه.

وتمكن رجال المباحث من ضبط المشكو في حقه والكلب الخاص به "غير مرخص"، وبمواجهته أيد ما سبق، وأضاف بأنه حال سيره بالكلب الخاص به بمحل البلاغ قام الكلب بالإفلات من يده والتعدى على الكلب الخاص بالمبلغة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على الكلب المضبوط بإحدى الهيئات البيطرية.

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