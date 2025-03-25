النيابة تصرح بدفن جثة طفل دهسته سيارة داخل كمبوند شهير بـ 15 مايو

صرحت نيابة مايو والتبين الجزئية بدفن جثة طفل لقي مصرعه دهسا أسفل سيارة يقودها شاب داخل كمبوند شهير في 15 مايو.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، بلاغا من من الأهلي يفيد بوقوع حادث تصادم داخل كمبوند دار مصر 15 مايو، وعلى الفور انتقل رجال مرور القاهرة لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين مصرع طفل يبلغ من العمر عامين ونصف دهسته سيارة مسرعة.

وتحفظ فريق من رجال المباحث على كاميرات المراقبة لتفريغها للوقوف على ملابسات الواقعة، وضبط مالك السيارة.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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