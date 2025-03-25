ليفربول يفاوض غريم محمد صلاح لقيادة هجوم الريدز

دخل نادي ليفربول في مفاوضات للتعاقد مع أحد منافسي نجمه محمد صلاح لقيادة خط هجوم الريدز الموسم المقبل، وسط حالة من عدم التأكد بشأن تجديد عقد المهاجم الدولي المصري.

وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول في نهاية الموسم الحالي، وحتى الآن لا جديد يذكر بشأن تقارب وجهات النظر بين الريدز وقائد منتخب مصر من أجل التجديد.

هاري كين بديل محمد صلاح في ليفربول

وحسب منصة (Todo Fichajes) بدأ ليفربول التواصل مع المهاجم الدولي الإنجليزي هاري كين، مهاجم بايرن ميونخ، للحصول على خدماته في الميركاتو الصيفي المقبل 2025.

وذهبت وسائل إعلام إلى أن الريدز قدم عرضًا بالفعل إلى كين (31 عامًا) حيث أبدى أسطورة توتنهام هوتسبير انفتاحًا على العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، لعدم تكيفه في ألمانيا.

وبعد 11 عامًا متتاليًا في أروقة توتنهام، انتقل كين إلى بايرن ميونخ في صيف 2023 مقابل 95 مليون يورو، ورغم سجلاته التهديفية الخارقة مع البافاري، فإن اللاعب يخطط للعودة إلى إنجلترا.

هاري كين غريم محمد صلاح التقليدي

من المعلوم أن هناك منافسة شرسة رياضيا بين صلاح وكين، حيث تنافس النجمان الدوليان على مدار العقد الماضي في الدوري الإنجليزي على الجوائز الفردية والتهديفية.

وفي المواسم التسعة الماضية، حصد صلاح وكين معًا 6 أحذية ذهبية لأفضل هداف في الدوري الإنجليزي الممتاز، بواقع 3 مرات لكل لاعب، ما يعكس مدى التنافسية الشديدة بينهما.

ويقف كين على بُعد 47 هدفًا فقط من الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي، ألان شيرار (260 هدفًا) وسيحب هاري أن يعود للبريميرليغ من أجل مواصلة القتال على الوصول للرقم القياسي.

في تلك الأثناء، لا يقف صلاح بعيدًا للغاية عن شيرار، حيث يحتل النجم المصري الترتيب الخامس برصيد 184 هدفًا، ما يعني أن صلاح يمثل تهديدًا واضحًا لكين نحو رقم شيرار الخالد.

وما زال كين محتفظا بقدراته التهديفية الفائقة، فقد أحرز 32 هدفا وقدم 11 تمريرة حاسمة مع بايرن ميونخ في كل المسابقات بالموسم الحالي، من إجمالي 37 مباراة.

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