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رياضة

3 لاعبين ينتظرون فرصة الظهور الأول مع منتخب المغرب في تصفيات المونديال الليلة

منتخب المغرب، فيتو
منتخب المغرب، فيتو

يترقب 3 لاعبين من منتخب المغرب، مساء اليوم الثلاثاء، فرصة تسجيل ظهورهم الأول مع أسود الأطلس أمام تنزانيا، ضمن الجولة السادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ثلاثي جديد ينضم لمنتخب المغرب 

ويتصدر شمس الدين الطالبي، مدافع كلوب بروج البلجيكي، قائمة المنتظرين للمشاركة، حيث أكد المدرب وليد الركراكي أنه سيمنحه دقائق للعب بعد تعافيه من الإصابة.

الوضع ذاته ينطبق على بلال نادير، لاعب وسط مارسيليا، الذي يأمل تسجيل ظهوره الأول.

لكن الفرصة الأكبر تبدو من نصيب عمر الهلالي، ظهير أيمن إسبانيول، خاصة في ظل غياب أشرف حكيمي بسبب الإيقاف، ما قد يمنحه فرصة اللعب كأساسي.

ترتيب مجموعة المغرب في تصفيات كأس العالم 

ويتصدر منتخب المغرب ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 12 نقطة، بفارق 6 نقاط عن النيجر وتنزانيا (6 نقاط لكل منهما)، بينما تحتل زامبيا المركز الرابع برصيد 3 نقاط، ويقبع منتخب الكونغو في المركز الخامس دون نقاط.

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