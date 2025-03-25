الثلاثاء 25 مارس 2025
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حوادث

استعجال تفريغ الكاميرات بمنطقة احتراق سيارة تقودها فتاة بالتجمع

حريق سيارة
حريق سيارة

استعجلت نيابة القاهرة الجديدة، تفريغ الكاميرات في واقعة حريق سيارة ملاكى تقودها فتاة اصطدمت بعمود إنارة وتسبب فى تهشم السور بمنطقة التجمع الأول وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد نشوب حريق فى سيارة ملاكى  بنطاق دائرة قسم شرطة التجمع الأول  ، وعلى الفور انتقلت سيارتى  إطفاء  الى مكان البلاغ.

حريق سيارة فى حادث التجمع الأول

 وكشف الفحص المبدئى، بان  سيارة تقودها فتاة اصطدمت بعمود إنارة وسور معدنى وأشجار الحريق، والتهمت النيران محتويات السيارة  بالكامل، وتم نقل الفتاة المصابه إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

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