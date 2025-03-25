الثلاثاء 25 مارس 2025
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حوادث

استدعاء مجري التحريات لتشكيل عصابي لسرقة الهواتف المحمولة بقصر النيل

حبس متهمين
حبس متهمين

أستدعت نيابة قصر النيل الجزئية، مجري التحريات بواقعة تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "الخطف" باستخدام دراجة نارية في منطقة قصر النيل وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة قصر النيل يفيد بضبط تشكيل عصابى مكون من (عاطلان "لأحدهما معلومات جنائية")، تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقات الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "الخطف" بإستخدام دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" ملك وقيادة أحدهما بدائرة القسم.


وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب (9) وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأضافا بتصرفهما فى الهواتف المستولى عليها بالبيع لدى عميليهما سيئا النية "تم ضبطهما"، وتم بإرشادهما ضبط كافة الهوتف المستولى عليها.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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الأجهزة الأمنية بمديرية امن القاهرة تشكيل عصابى لسرقة سرقة الهواتف المحمولة بقصر النيل قسم شرطة قصر النيل مديرية أمن القاهرة منطقة قصر النيل

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