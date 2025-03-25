إحالة عاطل للجنايات بتهمة حيازة 100 ألف صاروخ ألعاب نارية في الأزبكية

أمرت نيابة الازبكية بإحالة عاطل بتهمة حيازة 100 ألف صاروخ ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام بدائرة القسم الي محكمة الجنايات.

تلقت الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بتمكن مباحث قسم شرطة الازبكية من ضبط أحد الأشخاص مقيم مقيم بدائرة القسم وبحوزته 100 ألف صاروخ ألعاب نارية "مختلفة الأشكال والأحجام" بداخل مخزن "مستأجرة" الكائن بدائرة القسم.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة حيازة الألعاب النارية والمفرقعات ونص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 في الباب الثاني مكرر: المفرقعات، مادة 102(أ) أنه «يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي».

ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.

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