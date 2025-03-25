الرعاية الصحية: إصدار 20 مليون وصفة طبية إلكترونية شهريًّا

التقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، مع الدكتور سامح الباجوري مدير إحدى شركات الدواء، وذلك لمتابعة مشروعات التعاون بين الجانبين في مجالات توفير أدوية الأورام والعلاجات الحيوية وتوطين الصناعة.

وأشار الدكتور أحمد السبكي إلى أن اللقاء تناول عدة محاور رئيسية، من أبرزها إطلاق منصة علمية لمتلقي الخدمة لتبادل النقاشات العلمية، وتعزيز التعليم الطبي المستمر، والتوسع في برامج التدريب والبحث العلمي، بهدف تطوير مهارات الكوادر الطبية وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمتعاملين مع التأمين الصحي الشامل.

توفير الأدوية المثبطة للمناعة وتطوير مراكز زراعة الكلى

وأضاف: تم الاتفاق من حيث المبدأ على توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الرعاية الصحية وإحدى شركات الدواء تشمل عدة مجالات للتعاون المشترك، في مقدمتها دعم زراعة الكلى من خلال توفير الأدوية المثبطة للمناعة، وتطوير مراكز زراعة الكلى عبر برامج تدريبية متخصصة للأطباء والمتخصصين، فيما تطرق اللقاء إلى مكافحة مقاومة المضادات الحيوية عبر تنفيذ دراسات مشتركة لرصد أنماط المقاومة البكتيرية، وتطبيق برامج لترشيد استخدام المضادات الحيوية داخل المستشفيات، إلى جانب دعم الأبحاث العلمية في هذا المجال.

وفي سياق متصل، أكد اللقاء أهمية تعزيز الوعي الصحي العام من خلال حملات توعوية حول مقاومة المضادات الحيوية، وإطلاق مبادرات تثقيفية لمتلقي الخدمة حول الاستخدام الصحيح والآمن للأدوية، وأهمية الوقاية والكشف المبكر عن الأمراض، بما يسهم في تحسين جودة الحياة الصحية للمواطنين.

الجهة الوحيدة لصرف الوصفات الطبية إلكترونيًّا

وثمَّن الدكتور أحمد السبكي جهود "ساندوز مصر" في دعم توطين صناعة الدواء، مشيرًا إلى أن هيئة الرعاية الصحية تُعد الجهة الوحيدة في مصر التي تقوم بصرف الوصفات الطبية إلكترونيًّا، حيث تصدر أكثر من 20 مليون وصفة طبية إلكترونية شهريًّا، ما يعكس تطور البنية التحتية الرقمية للهيئة، ويعزز كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمنتفعين.

وشارك في اللقاء من هيئة الرعاية الصحية كل من الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، الدكتور عمرو عبد النبي، مستشار رئيس الهيئة للشراكات وتنمية الأعمال، الدكتور محمود الديب، مدير عام الإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية، الدكتور مصطفى شعبان، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية والعلاجية، الدكتور مهند عاطف، مدير إدارة الدراسات والبحوث، الدكتورة رضوى عبد العظيم، عضو المكتب الفني ومسئول ملف الأورام بالمكتب الفني لرئيس الهيئة، الدكتورة أمنية عنتر، مسؤول الشراكات وتنمية الأعمال.

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