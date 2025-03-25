الجزيري يقود تونس للفوز على مالاوي ويعزز صدارة مجموعته بتصفيات كأس العالم (فيديو)

فاز منتخب تونس على نظيره مالاوي بهدفين نظيفين في إطار الجولة السادسة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

تونس تهزم مالاوي

وسجل هدف تونس الأول سيف الدين الجزيري في الدقيقة 86 ثم أضاف إلياس عاشوري الهدف الثاني في الدقيقة 2+90 من ضربة جزاء.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد تونس لـ16 نقطة في صدارة جدول ترتيب المجموعة وتجمد رصيد مالاوي عند 6 نقاط في المركز الخامس.

ويبتعد منتخب تونس بفارق 4 نقاط عن أقرب ملاحقيه منتخب ناميبيا صاحب المركز الثاني برصيد 12 نقطة.



وكان منتخب تونس قد حقق الفوز على نظيره منتخب ليبيريا يوم الأربعاء الماضي في الجولة الخامسة من التصفيات بنتيجة 1-0.

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