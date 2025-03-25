زمالك 2007 يفوز على الإسماعيلي برباعية نظيفة في دوري الجمهورية للناشئين

فاز فريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2007 على الإسماعيلي برباعية نظيفة، في إطار المباراة التي جمعتهما مساء الإثنين، على مجمع ملاعب الراحل إبراهيم يوسف بمقر القلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة السادسة من المرحلة الثانية للمنافسة على بطولة الجمهورية.

الزمالك يفوز على الإسماعيلي

سجل رباعية الزمالك كل من، أحمد حسن، وحسين أحمد حسام "ميدو"، وحسام عاشور التقي، ويوسف عمرو.

وقدم لاعبو الزمالك أداءً فنيًّا جيدًا على مدار شوطي اللقاء، وصنعوا فرصًا عديدة استطاعوا خلالها تسجيل أربعة أهداف، عن طريق أحمد حسن، وحسين أحمد حسام "ميدو"، وحسام عاشور التقي، ويوسف عمرو، في الدقائق 40 و60 و67 و82، بجانب إهدار عدة فرص محققة أمام مرمى الدراويش.

وحرص على حضور المباراة لمؤازرة الفريق، بدر حامد رئيس قطاعات كرة القدم بنادي الزمالك، وحازم إمام مساعد المدير الفني لقطاع الناشئين، وعماد المندوه المدير الفني لحراس مرمى القطاع.

كما تواجد أحمد حسام "ميدو" عضو لجنة التخطيط بالقلعة البيضاء لمتابعة المباراة ومؤازرة الفريق.

يتكون الجهاز الفني لفريق 2007 من: "أحمد رزق مدربًا، محمد أحمد علي مساعدًا للمدرب، وليد عبد الكريم مدربًا لحراس المرمى، مجدي قاصد إداريًّا، إبراهيم عبد الرحمن أخصائيًّا للإصابات والتأهيل، محمد علي الإتربي محللًا للأداء، عبد الرحمن عاطف معدًّا بدنيًّا، سيد جاد مسؤولًا عن المهمات".

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