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رياضة

تصفيات كأس العالم، منتخب إنجلترا يتقدم على لاتفيا 0/1 في الشوط الأول

إنجلترا ولاتفيا،
إنجلترا ولاتفيا، فيتو

انتهى الشوط الأول من مباراة منتخب إنجلترا أمام ضيفه منتخب لاتفيا بنتيجة 0/1، على ملعب ويمبلي في لندن، ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2026.

سجل ريس جيمس هدف منتخب إنجلترا في الدقيقة 38.

تشكيل منتخب إنجلترا ضد لاتفيا

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد.

خط الدفاع: سكيلي، جويهي، كونسا، جيمس.

خط الوسط: روجرز، رايس، جود بيلينجهام.

خط الهجوم: ماركوس راشفورد، هاري كين، جارود بوين.

ويسعى المنتخب الإنجليزي لتحقيق انتصاره الثاني تواليًا في تصفيات كأس العالم، بعد فوزه في الجولة الأولى على ألبانيا بهدفين نظيفين.

ويحتل منتخب إنجلترا حاليًا صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط، ويتقدم بفارق الأهداف عن منتخب لاتفيا الذي يمتلك نفس الرصيد.

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