الإثنين 24 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

خبير اقتصادي يكشف توقعاته لأسعار الذهب بعد عيد الفطر

اسعار الذهب، فيتو
اسعار الذهب، فيتو

أسعار الذهب، كشف أحمد طعيمة، الخبير الاقتصادي، عن توقعاته لأسعار الذهب خلال الفترة المقبلة في ظل تحركات سعرية في البورصة العالمية خلال الأيام الأخيرة.

 

ارتفاع اسعار الذهب

وقال: إن المعدن الأصفر شهد ارتفاعًا بنسبة 11% في أوقية الذهب ، مدعومًا بمخاوف المستثمرين بشأن الرسوم الجمركية التي هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرضها

 

توقعات سعر أوقية الذهب 
وتوقع طعيمة خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “أرقام وأسواق” المذاع على قناة “أزهري” أن ترتفع أسعار الذهب إلى 3500 دولار إذا خفضت أسعار الفائدة الأمريكية، إلا أنه رجح أن يشهد المعدن تراجعًا إلى 2900 دولار بعد عيد الفطر مع انحسار التوترات الجمركية.


وختم طعيمة تصريحاته بأن الأسواق العالمية ستظل تحت تأثير التوترات الجيوسياسية والسياسات النقدية الأمريكية، مؤكدًا أن البيانات الاقتصادية القادمة ستلعب دورًا حاسمًا في تحديد اتجاهات الأسعار خلال الأشهر المقبلة.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسعار الذهب سعر اوقية الذهب ارتفاع اسعار الذهب سعر الذهب الذهب

مواد متعلقة

للأسبوع الثالث على التوالي، الذهب يواصل الارتفاع بعد تخطيه ٣٠٠٠ دولار للأوقية

تراجع سعر جرام الذهب بختام تعاملات اليوم، عيار 18 يسجل 3665 جنيها

سعر جرام الذهب المعلن على موقع البورصة المصرية اليوم الإثنين

الأكثر قراءة

مصرع مفتش مباحث بني سويف بطلقة عن طريق الخطأ من سلاحه قبل الإفطار

رسالة غامضة من زيزو بعد أنباء اقترابه من التعاقد مع الأهلي

أقرب الناس إلى والدي حاربوني في الملاعب، كريم حسن شحاتة يروي تفاصيل مؤثرة

بالتزامن مع وقفة العيد، انخفاض درجات الحرارة 6 درجات مئوية

الخارجية المصرية تدين إعلان الاحتلال إنشاء وكالة خاصة بتهجير الفلسطينيين من غزة

إنتي مجنونة؟، محمد رمضان يحرج ياسمين صبري أمام المنتج محمد السعدي

الأهلي يضيق الفارق ويسجل هدفه الأول في مرمى طلائع الجيش

معجزات الرسول.. سداد دين جابر بن عبدالله بدعاء النبي

منوعات

المزيد

دراسة: السعادة تتزايد بين كبار السن وتتناقص بين الشباب

حوادث المرور في عطلة النيروز تحصد آلاف الضحايا بإيران (فيديو وصور)

حاسب آبل قديم يباع بـ 375 ألف دولار، ما القصة ؟

كشفتها الأمطار، العثور على 111 قطعة أثرية في مدينة بابل بالعراق

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس في الأسواق المحلية اليوم الإثنين

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الإثنين

استقرار أسعار السكر اليوم الإثنين في الأسواق

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

من بينها تشكيل لجنة لتطوير الدراما والإعلام.. قرارات المجلس الأعلى للجامعات خلال الاجتماع مع وزير التعليم العالي (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الدعاء في المنام وعلاقتها بالتخلص من الهموم والمشكلات

معجزات الرسول.. سداد دين جابر بن عبدالله بدعاء النبي

هل يجوز إخراج كفارة فقط دون الصيام للمرأة أثناء فترة الحمل في رمضان؟

المزيد
الجريدة الرسمية