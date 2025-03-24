خبير اقتصادي يكشف توقعاته لأسعار الذهب بعد عيد الفطر

أسعار الذهب، كشف أحمد طعيمة، الخبير الاقتصادي، عن توقعاته لأسعار الذهب خلال الفترة المقبلة في ظل تحركات سعرية في البورصة العالمية خلال الأيام الأخيرة.

ارتفاع اسعار الذهب

وقال: إن المعدن الأصفر شهد ارتفاعًا بنسبة 11% في أوقية الذهب ، مدعومًا بمخاوف المستثمرين بشأن الرسوم الجمركية التي هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرضها

توقعات سعر أوقية الذهب

وتوقع طعيمة خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “أرقام وأسواق” المذاع على قناة “أزهري” أن ترتفع أسعار الذهب إلى 3500 دولار إذا خفضت أسعار الفائدة الأمريكية، إلا أنه رجح أن يشهد المعدن تراجعًا إلى 2900 دولار بعد عيد الفطر مع انحسار التوترات الجمركية.



وختم طعيمة تصريحاته بأن الأسواق العالمية ستظل تحت تأثير التوترات الجيوسياسية والسياسات النقدية الأمريكية، مؤكدًا أن البيانات الاقتصادية القادمة ستلعب دورًا حاسمًا في تحديد اتجاهات الأسعار خلال الأشهر المقبلة.



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