الإثنين 24 مارس 2025
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حوادث

النيابة تنتدب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق نشب داخل مخزن في المقطم

حريق مخزن، فيتو
حريق مخزن، فيتو

انتدبت نيابة الخليفة والمقطم الجزئية المعمل الجنائي لبيان سبب حريق نشب داخل مخزن بمنطقة المقطم.

 

ويقوم رجال الإطفاء بإجراء عمليات التبريد منعا لتجدد اشتعال النيران مرة أخرى.

 

تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مخزن بمنطقة المقطم، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بسيارات الإطفاء لمكان الحريق.


وتم فرض كردون أمن بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده، وتمت عملية إخماد الحريق دون وقوع أي إصابات.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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