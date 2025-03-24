الإثنين 24 مارس 2025
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حوادث

النيابة تصرح بدفن جثة شاب أنهى حياته شنقا داخل شقته بالمعادي

جثة، فيتو
جثة، فيتو

صرحت نيابة المعادي الجزئية بدفن جثة  شاب أقدم على الانتحار بشنق نفسه داخل شقته بمنطقة المعادي، وذلك عقب ورود تقرير الصفة التشريحية.

 

العثور على جثة شاب فى المعادى 
 وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شاب مشنوقا داخل شقته بدائرة قسم شرطة المعادي، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.


وبالفحص تبين العثور على شاب، معلق ومشنوقا في سقف غرفة نومه تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

 

 

وبإجراء التحريات تبين أن المتوفى أقدم على الانتحار بسبب مروره بحالة نفسية بسبب إدمانه المخدرات، وتبين عدم وجود إصابات ظاهرية، سوى بعص الإصابات حول الرقبة بسبب الحبل المعلق.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

تحذير الأزهر من الانتحار

 وحذر الأزهر الشريف في وقت سابق من الانتحار مهما تراكمت الهموم والأحزان.

وقال منشور الأزهر: «مهما تراكمَت الشدائد على نفسك، وتراكمت الظلماءُ في طرقك، وشعرت بضيقٍ شديدٍ، وأحسست بأن اليأس تملكك ويأكل بقايا الأمل في روحك؛ أَبشر بفرج الله إليك».


وقال الأزهر الشريف: «احذر من اليأس، فاليأس والقنوط استصغارٌ لسعة رحمة الله عز وجل ومغفرته، وذلك ذنب عظيم، وتضييق لفضاء جوده».

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نيابة المعادي نيابة المعادى الجزئية قسم شرطة المعادي

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