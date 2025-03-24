الإثنين 24 مارس 2025
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حوادث

حبس عصابة سرقة الهواتف المحمولة بقصر النيل

حبس، فيتو
حبس، فيتو

قررت نيابة قصر النيل الجزئية حبس تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "الخطف" باستخدام دراجة نارية في منطقة قصر النيل، وذلك ٤ ايام علي ذمة التحقيقات.


تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة قصر النيل يفيد بضبط تشكيل عصابى مكون من (عاطلان "لأحدهما معلومات جنائية")، تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقات الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "الخطف" بإستخدام دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" ملك وقيادة أحدهما بدائرة القسم.

 


وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب (9) وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأضافا بتصرفهما فى الهواتف المستولى عليها بالبيع لدى عميليهما سيئا النية "تم ضبطهما"، وتم بإرشادهما ضبط كافة الهوتف المستولى عليها.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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