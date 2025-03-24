الإثنين 24 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

مصرع طفل دهسته سيارة داخل كمبوند شهير بـ 15 مايو

جثة، فيتو
جثة، فيتو

لقى طفل يبلغ من عمره عامين ونصف مصرعه دهسته سيارة يقودها شاب داخل كمبوند دار مصر 15 مايو, وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، بلاغا من من الأهلي يفيد وجود مصادمه داخل كومبند دار مصر 15 مايو، وعلى الفور أنتقل رجال مرور القاهرة لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين مصرع طفل يبلغ من العمر عامين ونصف دهسته سيارة مسرعة، مما أسفر عن مصرعة في الحال.


وتحفظ فريق من رجال المباحث من كاميرات المراقبة لتفريغها للوقوف على ملابسات الواقعة، وضبط مالك السيارة.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حادث كومبند دار مصر 15 مايو اليوم حادث كومبند دار مصر 15 مايو حادث كومبند دار مصر كومبند دار مصر 15 مايو كومبند دار مصر

مواد متعلقة

مصرع شخص وإصابة 6 آخرين فى حادث تصادم بطريق أسوان الزراعى

مصرع 5 أشخاص وإصابة 2 آخرين في حادث تصادم بأسيوط

الأكثر قراءة

مصرع مفتش مباحث بني سويف بطلقة عن طريق الخطأ من سلاحه قبل الإفطار

رسالة غامضة من زيزو بعد أنباء اقترابه من التعاقد مع الأهلي

أقرب الناس إلى والدي حاربوني في الملاعب، كريم حسن شحاتة يروي تفاصيل مؤثرة

بالتزامن مع وقفة العيد، انخفاض درجات الحرارة 6 درجات مئوية

الخارجية المصرية تدين إعلان الاحتلال إنشاء وكالة خاصة بتهجير الفلسطينيين من غزة

إنتي مجنونة؟، محمد رمضان يحرج ياسمين صبري أمام المنتج محمد السعدي

الأهلي يضيق الفارق ويسجل هدفه الأول في مرمى طلائع الجيش

معجزات الرسول.. سداد دين جابر بن عبدالله بدعاء النبي

منوعات

المزيد

دراسة: السعادة تتزايد بين كبار السن وتتناقص بين الشباب

حوادث المرور في عطلة النيروز تحصد آلاف الضحايا بإيران (فيديو وصور)

حاسب آبل قديم يباع بـ 375 ألف دولار، ما القصة ؟

كشفتها الأمطار، العثور على 111 قطعة أثرية في مدينة بابل بالعراق

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس في الأسواق المحلية اليوم الإثنين

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الإثنين

استقرار أسعار السكر اليوم الإثنين في الأسواق

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

من بينها تشكيل لجنة لتطوير الدراما والإعلام.. قرارات المجلس الأعلى للجامعات خلال الاجتماع مع وزير التعليم العالي (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الدعاء في المنام وعلاقتها بالتخلص من الهموم والمشكلات

معجزات الرسول.. سداد دين جابر بن عبدالله بدعاء النبي

هل يجوز إخراج كفارة فقط دون الصيام للمرأة أثناء فترة الحمل في رمضان؟

المزيد
الجريدة الرسمية