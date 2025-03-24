النيابة تنتدب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق 3 طوابق في عابدين

انتدبت نيابة عابدين الجزئية المعمل الجنائي لبيان سبب حريق نشب داخل عقار بمنطقة عابدين، والتهمت النيران محتويات 3 طوابق.

حريق عقار عابدين

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد نشوب حريق فى عقار مكون من أرضى و3 طوابق بنطاق دائرة قسم شرطة عابدين، وعلى الفور انتقلت 3 سيارات إطفاء وسلم هيدروليكى إلى مكان البلاغ.

وكشف الفحص المبدئى، بأن الحريق نشب فى شقة بالطابق الأول وامتد إلى طابقين الثانى والثالث، والتهمت النيران محتوياته، دون وقوع خسائر بشرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

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