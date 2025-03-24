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رياضة

تشكيل منتخب إنجلترا أمام لاتفيا في تصفيات كأس العالم

منتخب إنجلترا، فيتو
منتخب إنجلترا، فيتو

أعلن الألماني توماس توخيل المدير الفني لمنتخب إنجلترا عن التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره لاتفيا، على ملعب ويمبلي في لندن، ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2026.

 

تشكيل منتخب إنجلترا ضد لاتفيا

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد.

خط الدفاع: سكيلي، جويهي، كونسا، جيمس.

خط الوسط: روجرز، رايس، جود بيلينجهام.

خط الهجوم: ماركوس راشفورد، هاري كين، جارود بوين.

ويسعى المنتخب الإنجليزي لتحقيق انتصاره الثاني تواليًا في تصفيات كأس العالم، بعد فوزه في الجولة الأولى على ألبانيا بهدفين نظيفين.

ويحتل منتخب إنجلترا حاليًا صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط، ويتقدم بفارق الأهداف عن منتخب لاتفيا الذي يمتلك نفس الرصيد.

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