الصليب الأحمر: مكتبنا في رفح الفلسطينية تعرض اليوم لأضرار جراء قذيفة متفجرة

أعلن الصليب الأحمر، أن مكتبه في رفح الفلسطينية تعرض اليوم لأضرار جراء قذيفة متفجرة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

هجوم إسرائيلي على مكتب الصليب الأحمر برفح الفلسطينية

وأوضح الصليب الأحمر: "لم يصب أي من موظفينا لكن هذا الهجوم له تأثير مباشر على قدرتنا على العمل".

شهداء غزة من الأطفال

وكشف متحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) أن قطاع غزة يشهد يوميًا استشهاد 30 طفلًا في المتوسط منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر الماضي.

وأوضح المتحدث أن هذه الأرقام تعكس حجم المأساة الإنسانية التي يعانيها الأطفال في القطاع، مشددًا على أن الوضع يتطلب تدخلًا عاجلًا لوقف نزيف الدم وحماية حقوق الأطفال وفق القوانين الدولية.



وأكدت اليونيسف أن استمرار العمليات العسكرية يفاقم من معاناة الأطفال، داعية إلى وقف فوري لإطلاق النار والسماح بوصول المساعدات الإنسانية لإنقاذ حياة المدنيين، خاصة الأطفال الذين يتحملون العبء الأكبر من التصعيد المستمر.

فيما أعلنت مصادر طبية في غزة، استشهاد 51 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على مناطق عدة في القطاع منذ فجر اليوم.

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