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حوادث

وفاة محام نتيجة سقوطه من قطار في المنيا

وفاة محامي نتيجة
وفاة محامي نتيجة سقوطه من قطار في محطة المنيا

توفي محام في محافظة المنيا بعد سقوطه من قطار، وتم نقل جثته إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.

وفاة محام نتيجة سقوطه من قطار في محطة المنيا 

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بسقوط محامي من قطار في محطة سكة حديد المنيا.

سقوط محام من قطار المنيا 

على الفور، انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، حيث تبين أن الضحية، البالغ من العمر 55 عامًا ويُدعى "ك.ح"، قد لقي حتفه نتيجة السقوط.

قطار المنيا

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى صدر المنيا، وفتحت النيابة العامة تحقيقًا في ملابسات الحادث.

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