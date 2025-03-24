منافس الأهلي، إنتر ميامي الأمريكي يقترب من ضم بوجبا بطلب من ميسي

كشفت تقارير صحفية فرنسية، اليوم الإثنين، عن رغبة نادي إنتر ميامي الأمريكي في ضم النجم الفرنسي بول بوجبا لاعب خط وسط نادي يوفنتوس السابق، بطلب من النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ويقع نادي إنتر ميامي الأمريكي مع النادي الأهلي وبورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي في المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية 2025.

أزمة إيقاف بوجبا

وكانت اللجنة الدولية لمكافحة المنشطات قد قررت إيقاف بول بوجبا لمدة 4 سنوات، بسبب إثبات تعاطيه المنشطات، قبل أن يتم تقليص العقوبة لـ18 شهرًا لثبوت عدم تعاطيها عمدًا.

ويبحث لاعب وسط مانشستر يونايتد السابق عن نادٍ جديد، بعد أن اتفق مع يوفنتوس على إنهاء عقده بالتراضي في أواخر العام الماضي، ليكون الفرنسي متاحًا للعودة إلى ممارسة كرة القدم الاحترافية، حيث لا يرتبط بأي فريق حاليًّا.

آخر مرة ظهر بوجبا في الملعب

وكان آخر ظهور في الملعب للنجم الفرنسي في 3 سبتمبر من عام 2023، عندما شارك كبديل مع يوفنتوس ضد إمبولي، ليعاقب بعدها بوغبا بالغياب على خلفية فضيحة التورط في المنشطات.

ميسي يطالب إنتر ميامي بضم بوجبا واللاعب يقترب

بعد موسم مليء بالشكوك والجدل، يبدو أن الفرنسي بات مستعدًا للعودة من جديد لإحياء مسيرته الرياضية، حيث أصبح قريبًا من إتمام انتقاله إلى إنتر ميامي، أحد أندية الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS).

ووفقا لشبكة "fichajes" الإسبانية، فإن الفرنسي وجد فرصة جديدة في الدوري الأمريكي، وبحسب مصادرهم، فإن المفاوضات مع إنتر ميامي وصلت إلى مرحلة متقدمة، ومن الممكن أن يتم إضفاء الطابع الرسمي على الصفقة خلال الأسابيع المقبلة.

وأكدت الشبكة أن الشيء المثير للاهتمام في هذا التعاقد هو أن ليونيل ميسي، الذي انضم إلى إنتر ميامي في عام 2023، كان أحد الأسباب الرئيسية وراء اقتراب بول بوجبا من الفريق.

وأشارت الشبكة الإسبانية إلى أن نجم نادي برشلونة السابق طلب من مجلس إدارة النادي الأمريكي بذل جهد كبير للتعاقد مع لاعب خط الوسط، حيث يرى فيه شريكًا مثاليًّا لتعزيز الفريق استعدادًا لخوض المنافسات المحلية والإقليمية، خاصة مونديال الأندية.

بوجبا الذي كان أحد أبرز اللاعبين في كرة القدم الأوروبية في العقود الأخيرة، أصبح الآن جاهزًا لخوض تحدٍ جديد في الدوري الأمريكي لكرة القدم، وإذا تم تأكيد الصفقة، فإن وصوله إلى إنتر ميامي سيكون بمثابة دفعة قوية للدوري، الذي يواصل اكتساب الشهرة وجذب النجوم الدوليين.

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