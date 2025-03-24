تطورات ملف تجديد عقد محمد صلاح وفان دايك مع ليفربول

كشفت تقارير صحفية إنجليزية وإسبانية، عن مفاجأة غير متوقعة بشأن مفاوضات إدارة نادي ليفربول مع الدولي المصري محمد صلاح، نجم الفريق، من أجل تجديد عقده، الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

ولا يزال الغموض يكتنف مستقبل صلاح مع ليفربول، مع اقتراب الموسم الجاري من نهايته.

وينتهي عقد محمد صلاح، مع ليفربول بنهاية الموسم الجاري، ولم يجدد عقده مع الريدز حتى الآن.

خطوة جديدة من ليفربول لتجديد عقد محمد صلاح

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "fcbarcelonanoticias" في تقرير لها، فإن التدهور الذي شهده ليفربول في الأسبوع الماضي، بعد الإقصاء من دوري أبطال أوروبا على يد باريس سان جيرمان والهزيمة في نهائي كأس كاراباو أمام نيوكاسل يونايتد، دفع النادي إلى اتخاذ قرارات حاسمة للموسم المقبل.

وأضاف التقرير: "الريدز الذين ضمنوا عمليًا لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وضعوا خارطة طريق لاستعادة تنافسيتهم خارج نطاق الدوري؛ ما سيؤدي إلى تغيير جذري في خطط النادي".

وأوضحت: "قبل بضعة أيام فقط، كان رحيل محمد صلاح عن ملعب أنفيلد يُعتبر أمرًا محسومًا، فقد كانت مفاوضات تجديد عقده متعثرة، وكل الدلائل أشارت إلى أن اللاعب سينهي مشواره مع الفريق الأحمر بعد ما يقرب من ثماني سنوات من ارتداء القميص الأحمر، بل وتم ربطه بأندية مثل برشلونة وباريس سان جيرمان، اللذين أبديا اهتمامًا بضمه مجانًا".

ومع ذلك، يبدو أن الأحداث قد أخذت منعطفًا غير متوقع في الساعات الأخيرة، وفقًا لصحيفة "ذا أتلتيك"، فقد توصل كل من صلاح والهولندي فيرجيل فان دايك إلى اتفاق مع إدارة ليفربول لتمديد إقامتهما في صفوف فريق المدرب آرني سلوت، وبعد شهور من التكهنات، تمكن الطرفان من حل عقدة مفاوضاتهما، ومن المتوقع أن يوقعا على عقودهما الجديدة قبل الصيف.

ونقلت الصحيفة عن دافيد أورنيستين، الصحفي بشبكة "ذا أتليتك"، قوله: "ليفربول متفائل بتوصلهم لاتفاق مع محمد صلاح للاستمرار مع الفريق لأنهم يعتقدون أنه يشعر بالسعادة مع الفريق وسيحب الاستمرار هو أيضًا".

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