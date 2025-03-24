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ثقافة وفنون

بحضور مفتي الجمهورية، الوطنية للإعلام تحتفل بمرور 61 عامًا علي تأسيس إذاعة القرآن الكريم غدا

المسلماني. فيتو
المسلماني. فيتو

تستعد الهيئة الوطنية للإعلام للاحتفال غدًا الثلاثاء بمرور ٦١ عامًا علي انطلاق إذاعة القرآن الكريم.


الوطنية للإعلام تحتفل بمرور ٦١ عامًا علي تأسيس إذاعة القرآن الكريم

 

يتضمن  الحفل الذي يقام بمبني الإذاعة والتليفزيون في ماسبيرو، تكريم عدد من رواد إذاعة القرآن الكريم.

وقال الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام: نحن سعداء بالنجاح الكبير الذي حققته إذاعة القرآن الكريم الشهيرة باسم (إذاعة ال ٧٠ مليون مستمع).. وسعداء بتشريف فضيلة مفتي الجمهورية الدكتور نظير عياد والذي سيلقي كلمة بهذه المناسبة، كما سيشارك فضيلته في تكريم الرواد.

يذكر أن إذاعة القرآن الكريم بدأت البث في ٢٥ مارس عام ١٩٦٤، وعبر عقود انطلاقها نجحت الإذاعة في تقديم عمالقة القراء، الذين قادوا المدرسة المصرية في التلاوة تجويدًا وترتيلًا، لتصبح لاحقًا واحدة من أكثر الإذاعات استماعًا علي مستوى العالم.

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أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام إذاعة القرآن الكريم إذاعة القرأن أحمد المسلماني مفتى الجمهورية مبنى الإذاعة والتليفزيون

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