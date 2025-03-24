الإثنين 24 مارس 2025
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سياسة

الزمالك والأهلي يشكوان قناة "صدى البلد" وبرنامج "ملعب البلد"

المجلس الأعلى لتنظيم
المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، فيتو

تقدم مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية برئاسة الكابتن حسين لبيب، بشكوى للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ضد قناة «صدى البلد» الفضائية، وبرنامج «ملعب البلد» المذاع عبر القناة، والإعلامي/ ماركو مراد، مقدم البرنامج، وذلك خلال جلسة الاستماع التي عقدها المجلس للمسئول عن «صفحة الزمالك للكرة الطائرة».


وقال الزمالك في شكواه، أن مجلس إدارة النادي وجماهيره فوجئوا بتعمد البرنامج ومقدمه الإساءة لرئيس نادي الزمالك وجماهيره وبث الفتنة والتعصب ونشر أخبار كاذبة بالحلقة التي حملت عنوان «الأهلي هيفاوض حسين لبيب وميدو إمتى؟.. ماركو مراد وتعليق ناري عن صفقة زيزو والأهلي: الفلوس بتتكلم»، 

والمنشورة على الصفحة الرسمية لقناة صدى البلد الفضائية على اليوتيوب والمتداولة على كافة مواقع التواصل الاجتماعي، كما تضمنت الشكوى أن الحلقة حملت عبارات واضحة وصريحة بتعمد الإساءة من نادي الزمالك ورئيسه وجماهيره.


كما رصدت الإدارة العامة للرصد بالمجلس، مناشدة الإعلامي إبراهيم المنيسي، عبر برنامجه الذي يقدمه على اليوتيوب، بالتحقيق مع ذات القناة والبرنامج، بسبب نفس الفقرة، معتبرًا أن ذلك هجومًا على النادي الأهلي.

واحيلت الشكوتان إلى لجنة الشكاوى بالمجلس، لإعمال شئونها فيهما.

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