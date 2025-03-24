22 أبريل، نظر أولى جلسات محاكمة مسئولي مدرسة دولية بتهمة تدريس المثلية

حددت النيابة العامة 22 أبريل المقبل لنظر أولى جلسات محاكمة مسئولي مدرسة دولية لاتهامهم بتدريس مناهج غير أخلاقية والتحريض على المثلية الجنسية.

البداية عندما تقدم المحامي أشرف ناجي، وكيلًا عن أحد أولياء الأمور لطالب في إحدى المدارس الدولية، ببلاغ للنائب العام المستشار محمد شوقي ضد المسؤول عن المدرسة واتهمه بتدريس المثلية لطلاب الصف السادس الابتدائي.



وأضاف البلاغ أن المواد الدراسية تتضمن أفكارًا غير سوية، تدعو إلى إتيان الرذيلة وهدم القيم والأخلاق، بالإضافة إلى الدعوة إلى المثلية الجنسية.



تدريس المثلية في مصر لأول مرة

أكدت وزارة التربية والتعليم رفضها التام لقيام أي مدرسة على أرض مصر بالترويج أو تدريس مواد دراسية تخالف ثوابت الغريزة الإنسانية والعقائد السماوية والأخلاقيات والقيم التي يقوم عليها المجتمع المصري.

وشددت على أن تنشئة أبنائها الطلاب تنشئة سليمة أحد أهم أولوياتها تبذل في إطارها كافة الجهود إيمانا منها بدورها في صناعة أجيال المستقبل التي تحمل على عاتقها أمن وسلامة المجتمع.



خبير تربوي يكشف مخاطر تدريس مواد غير أخلاقية للأطفال في سن مبكر

ومن جانبه كشف الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي، أن من المتفق عليه فى العلوم النفسية والتربوية أن التعليم من شأنه أن يكسب الطالب المفاهيم المختلفة سواء كانت مفاهيم سوية صحيحة تتفق مع القيم الدينية والاخلاقية للمجتمع أو مفاهيم غير صحيحة وغير أخلاقية تتناقض مع قيم المجتمع، ويكون التعليم اكثر تأثيرا على الاطفال في السن المبكرة وخاصة في سنوات التعليم الابتدائي مقارنة بالطلاب في الصفوف الدراسية الأعلى، وتتمثل مخاطر تدريس مواد غير أخلاقية للأطفال في سن مبكرة في عدة نقاط هى:

إن الطفل في مرحلة المدرسة الابتدائية يبدأ في تشكيل مفاهيمه وتصوراته عن نفسه وعن العالم ومن ثم ستسهم المواد والمعلومات المغلوطة عن الجنسية المثلية في تشكيل نظرته إلى هذه الأمور واعتبارها أمور طبيعية.



اعتقاد الطفل انه ما دام يدرس تلك المعلومات في كيان رسمى وهو المدرسة أن هذه المعلومات صحيحة وتتفق مع قيم وتقاليد المجتمع على غير الحقيقة.

ميل الطفل بعد ذلك إلى الممارسة الفعلية لما يدرسه من معلومات نظرية في الواقع وهذه كارثة كبرى؛ وقد يمارس ذلك مع اخواته أو أصدقائه بالمدرسة.

صعوبة تغيير تلك المعتقدات المغلوطة لدى الطفل في المراحل الدراسية الأعلى باعتبار أن ما يتعلمه الطفل في هذه الفترة المبكرة هو أكثر ثباتا ورسوخا في عقله ووجدانه.



احتمال أن يتعرض الاطفال فيما بعد لعقوبات قانونية في ضوء قيامهم بهذه الأفعال غير الأخلاقية، مما يؤثر في مستقبلهم

اكتساب الطفل صفات لا أخلاقية آخرى مرتبطة بما تعلمه من معلومات مغلوطة عن الجنسية المثلية مثل الكذب لإخفاء ما يعرفه عنها أو سلوك العنف ضد من يطلب منه تغيير معارفه ومعتقداته الخاطئة التى اكتسبها.

الإساءة إلى سمعة بعض المؤسسات التعليمية في مصر واستغلال أعداء الوطن لها في التشويه في سمعة التعليم.

الخطورة الأكبر تتمثل في المعلمين الكبار الذين يدرسون تلك المعلومات، ماذا سيكون سلوكهم في الواقع ومعتقداتهم.

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