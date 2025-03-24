الإثنين 24 مارس 2025
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اقتصاد

ارتفاع أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم وهذا العيار يسجل 4897 جنيها

الذهب، فيتو
الذهب، فيتو

سعر الذهب، ترصد “فيتو” آخر تحديث لأسعار الذهب في محلات الصاغة أولا بأول وعلى مدار الساعة، حيث شهدت أسعار الذهب ارتفاعا  في الجرام بنحو 5 جنيهات، في منتصف تعاملات اليوم الإثنين الموافق 24 مارس 2025. 

 

<strong>الذهب</strong>
الذهب

سعر الذهب عيار 24 

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4897 جنيها “بيع“.

سعر الذهب عيار 21

 بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4285 جنيها “بيع”. 

سعر جرام الذهب عيار 18

 سعر جرام الذهب عيار 18، سجل 3672 جنيها “بيع”.

اقرا التالى: الذهب رايح على فين الفترة الجاية؟ 

 

<strong>الذهب</strong>
الذهب

4 عوامل تؤثر على أسعار الذهب في مصر

تتأثر أسعار الذهب في مصر بعدة عوامل، من أبرزها:

  • السعر العالمي للذهب: يعتبر السعر في البورصات العالمية العامل الأساسي في تحديد سعر الذهب محليًا. وعادة ما يرتبط بسعر الدولار، حيث يرتفع سعر الذهب عندما يضعف الدولار والعكس صحيح.
  • سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار: نظرًا لأن مصر تستورد الذهب من الخارج، فإن أي تغير في سعر الدولار يؤثر مباشرة على سعر الذهب محليًا.
  • العرض والطلب: عندما يزداد الطلب على الذهب في الأسواق المحلية، خاصة في مواسم الزواج والأعياد، ترتفع الأسعار، بينما تنخفض في فترات الركود.
<strong>الذهب</strong>
الذهب

نصائح للاستثمار في الذهب

  • تابع أسعار الذهب العالمية قبل الشراء أو البيع.
  • استثمر في سبائك الذهب أو الجنيهات الذهبية لتجنب الخسارة في المصنعية.
  • لا تضع كل أموالك في الذهب، بل اجعله جزءًا من محفظتك الاستثمارية.
  • احتفظ بالذهب في أماكن آمنة مثل البنوك أو الخزائن الخاصة.

جدير بالذكر أن الذهب سيظل دائمًا جزءًا أساسيًّا من النظام المالي والاستثماري العالمي، سواء كحُليٍّ ثمين أو كوسيلة لحفظ الثروة في أوقات الأزمات.

خبيرة اقتصادية تكشف اتجاه أسعار الذهب الفترة المقبلة

قالت الخبيرة الاقتصادية، منى مصطفى، إن أسعار الذهب تشهد ارتفاعًا مستمرًا مدعومًا بتزايد الطلب على المعدن النفيس باعتباره ملاذًا آمنًا في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية والمخاوف من التباطؤ الاقتصادي العالمي.

وأوضحت  أن سعر الأوقية ارتفع بنسبة 1% أي حوالي 335 دولارًا، وذلك بسبب استمرار حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية.

وأشارت خلال تصريحات تليفزيونية، ببرنامج أرقام وأسواق، المذاع على قناة أزهري، إلى أن الذهب لطالما كان الملاذ الأكثر أمانًا للمستثمرين في أوقات الأزمات، حيث يتجه المستثمرون إلى تحويل أموالهم من الأصول الخطرة مثل الأسهم إلى المعادن النفيسة عند تصاعد المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية.

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