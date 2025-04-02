الغش في امتحانات الثانوية العامة 2025، خبير تربوي يقدم حلولا لمواجهة الظاهرة

امتحانات الثانوية العامة 2025 ، حدد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ساعة الصفر لطلاب الثانوية العامة 2025، بعد اعتماده جدول امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للنظامين (الجديد - القديم) للدور الأول 2025، وكذلك جدول امتحانات إتمام الدراسة الثانوية العامة لمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا "STEM"، ومدارس المكفوفين للنظامين (الجديد - القديم).

امتحانات الثانوية العامة 2025



وتعتبر امتحانات الثانوية العامة بمثابة مصدر قلق وتوتر لجميع الطلاب والأسر المصرية، بسبب انتشار ظاهرة الغش الإلكتروني خلال فترة الامتحانات والتي زادت خلال السنوات الماضية دون وجود حل فعلي ونهائي يتم تطبيقه للقضاء على الغش في الثانوية العامة، لذلك قدم الدكتور عاصم حجازي أستاذ علم النفس التربوي المساعد بكلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة، مقترحات لمواجهة الغش في الثانوية العامة..

امتحانات الصف الثالث الثانوي 2025

وقال الخبير التربوي إن هناك العديد من الإجراءات التي يمكن اتخاذها لمكافحة الغش فبالإضافة إلى تشديد الرقابة وتوفير الحماية اللازمة للملاحظين وتوفير التشجيع والتحفيز المناسب لهم فإن هناك إجراءات أخرى يمكن اتخاذها ومنها:

ظاهرة الغش في امتحانات الثانوية العامة 2025

_ الاستفادة من المستحدثات التكنولوجية وذلك من خلال تشديد عمليات المراقبة الاليكترونية.

_ تشديد إجراءات التفتيش قبل دخول الطلاب إلى اللجان وتأمين محيط المدارس وليس البوابات فقط بالتنسيق مع الجهات المختصة.

_ تغليظ العقوبات على الملاحظين والطلاب ومراقبي الكاميرات ورؤساء اللجان في حال وجود حالة غش لم يتم منعها.

_ التوعية بمخاطر الغش وأضراره من خلال حملات موسعة موجهة للطلاب ولاولياء الأمور يشارك فيها فنانون ورجال دين وشخصيات عامة وتربويون وإعلاميون.

_ تقليل حدة المنافسة على التخصصات الجامعية بتوفير بدائل مناسبة والتسويق لها بشكل جيد.

_ يمكن الاستعانة بشركات خاصة متخصصة في تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني لتأمين الامتحانات رقميا.

_ توفير آليات للإبلاغ عن حالات الغش دون الكشف عن هوية المبلغ.

وهذه الإجراءات في ضوء المتاح حاليا أما في المستقبل فيجب العمل على:

_ إعداد بنوك أسئلة قوية وفقا للأسس العلمية بحيث يمكن إنتاج صور متكافئة متعددة من كل اختبار.

_ تطبيق الاختبارات الإلكترونية ذات الصور المتعددة المأخوذة من بنوك الأسئلة والمختلفة في المحتوى ولكنها متفقة في نفس الخصائص السيكومترية.

_ العمل على تغيير ثقافة كليات القمة وتشجيع الالتحاق بمسارات مختلفة وفقا لقدرات كل طالب.

_ مساعدة الطلاب في الكشف عن قدراتهم ونقاط تميزهم ومجالات الدراسة المناسبة لهم.

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